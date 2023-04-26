Золото дорожчає до 2000 доларів, оскільки економічна нестабільність підвищує попит на безпечний прихісток

Ціни на золото в середу зросли до ключових рівнів завдяки попиту на безпечний притулок, оскільки низка слабких доходів американських компаній та економічні дані посилили побоювання щодо потенційної рецесії цього року.

Побоювання з приводу банківської кризи, що відродилися, також підвищили попит на безпечний притулок після того, як банк First Republic зафіксував значно більше, ніж очікувалося, зниження своїх депозитів, що погіршило ставлення до регіональних банків.

Жовтий метал виріс у вівторок у тандемі з доларом, що вказує на те, що інвестори в основному шукають прихістку на тлі зростаючої економічної невизначеності. Це також супроводжувалося різкими втратами на ринках, орієнтованих на ризик, причому індекси Волл-стріт втратили від 1% до 2%.

М'якіші, ніж очікувалося, дані про впевненість споживачів у США також вказують на уповільнення споживання цього року, що стримує економічне зростання.

Спотове золото зросло на 0,2% до 2001,76 долара за унцію, а ф'ючерси на золото виросли на 0,4% до 2011,65 долара за унцію до 20:26 за східним часом (00:26 за Грінвічем). Обидва інструменти різко виросли у вівторок і були налаштовані на зростання третій день поспіль.

«Золото намагається повернутися туди, де воно має бути, вище за рівень 2000 доларів за унцію... Бугаєвий прогноз золота заснований на зростаючому рівні ризику: ризик прибутку, уповільнення кредитування, проблеми з фінансовою стабільністю та тривка інфляція», написав у недавньому дописі Едвард Мойя, старший ринковий аналітик Oanda.

Невизначеність щодо грошово-кредитної політики та зміцнення долара чинили тиск на золото в останні тижні, оскільки ринки розділилися з приводу того, коли Федеральна резервна система може зупинити цикл підвищення процентної ставки. Очікується, що банк підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, коли збереться наступного тижня, і, ймовірно, надасть деякі підказки про те, наскільки підвищаться відсоткові ставки.

Але оскільки економічне зростання, ймовірно, погіршиться через підвищення процентних ставок, ринки роблять ставку на те, що ФРС може пом'якшити свою яструбину позицію цього року, щоб запобігти більшим збиткам. Проте банк не дав жодних вказівок на це, оскільки кілька представників ФРС закликали до подальшого підвищення ставок за останні тижні.

Інші дорогоцінні метали також виросли в середу завдяки посиленому попиту на активи-прихістку. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5%, а ф'ючерси на срібло додали 1%.

Серед промислових металів ціни на мідь стабілізувалися після недавніх втрат, оскільки перспектива погіршення економічного зростання свідчила про зниження попиту на червоний метал.

Ф'ючерси на мідь виросли на 0,1% до $3,870 за фунт, але за тиждень торгувалися зі зниженням майже на 3% після того, як минулого тижня впали з таким самим відривом.