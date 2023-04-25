Долар зростає на хвилі банківського занепокоєння, євро програє

Долар зріс, оскільки ставлення до ризику в Європі погіршилося через поновлення банківських побоювань, в той час як євро впав, навіть незважаючи на те, що політики залишили відчинені двері для підвищення ставки на 50 базисних пунктів на засіданні Європейського центрального банку наступного тижня.

Індекс долара США зріс на 0,2% до 101,48, прагнучи безпеки, оскільки побоювання з приводу здоров'я фінансової системи знову з'явилися після звітів про доходи First Republic Bank та UBS.

Новини в понеділок про зменшення депозитів у First Republic Bank послужили нагадуванням про те, що ризики для стабільності ще не повністю вщухли, тоді як UBS повідомив про зниження квартального прибутку на 52%, оскільки він готується проковтнути збанкрутілий Credit Suisse.

Валюти-прихістку, такі як японська єна, також зміцнилися у вівторок, незважаючи на те, що новий керуючий Банку Японії Кадзуо Уеда дав зрозуміти, що не поспішає змінювати політику. Засідання Банку Японії цього тижня, яке завершується у п'ятницю, є його першим відповідальним засіданням.

Єна зросла на 0,1% до 134,08 за долар і зросла на 0,3% до 147,84 за євро, досягнувши раніше восьмирічного мінімуму 148,635.

«Ви повинні поважати вказівку, яка дає Уеда, що ми не побачимо жодних змін у п'ятницю. Але я думаю, що посилення виходитиме від Банку Японії, можливо, у червні чи липні, тому що інфляція набагато вища за цільовий рівень», - сказав Йєнс Нервіг. Педерсен, директор з валютної та процентної стратегії Danske Bank.

"Я бачу перспективу зміцнення єни на тлі посилення грошово-кредитної політики в Японії, а також тому, що ми наближаємося до кінця циклу жорсткості в США", - додав він.

Євро впав приблизно на 0,2% до долара, але все ще тримається вище 1,10 долара, піднявшись на 1,7% у квітні і більш ніж на 4% з початку березня.

"Останнім часом євро показав хороші результати щодо більшості валют через оптимізм щодо перспектив економіки єврозони та очікування ринку подальшого підвищення ставок ЄЦБ", - сказав Педерсен із Danske Bank.

Член правління ЄЦБ Ізабель Шнабель заявила Politico, що підвищення ставки на 50 базисних пунктів не виключено і залежатиме від даних, зокрема від даних інфляції, які мають бути опубліковані за два дні до травневого засідання.

Французький політичний діяч ЄЦБ Франсуа Вільруа де Гальйо, схоже, дотримується іншої думки, закликаючи до обмеження кількості та розміру подальших підвищень в інтерв'ю Le Figaro, але ринки зосередили увагу на тому, що очікується ще більше підвищень.

Ціноутворення ф'ючерсів вбачає приблизно 2/3 ймовірності підвищення ЄЦБ на 25 базисних пунктів та 1/3 ймовірності збільшення на 50 базисних пунктів.

Швейцарський франк виграв від того, що його позиціонували як притулок, піднявшись на 0,1% по відношенню до сильнішого долара.

Згідно з даними Electronic Broking Services, починаючи з початку 2000-х років, швейцарська валюта також досягла найвищого рівня по відношенню до ієни за два десятиліття на рівні 151,36.

Фунт стерлінгів впав на 0,2% до 1,2463 долара, але був близьким до 10-місячного максимуму в 1,2545 долара, досягнутим раніше цього місяця.

Австралійський долар впав до 0,6654 долара, оскільки трейдери чекали на дані з інфляції в середу, тоді як ківі коштував 0,6152 долара.