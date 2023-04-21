Золото стабілізувалося на рівні близько 2000 доларів, оскільки побоювання рецесії підживлюють попит на безпечний прихісток

Ціни на золото трохи змінилися в п'ятницю, але залишилися на ключових рівнях, оскільки низка слабких економічних показників викликала побоювання з приводу уповільнення зростання та сприяла збільшенню попиту на жовтий метал.

У той час як ціни на золото перебували під тиском деякого зміцнення долара цього тижня, нижчі, ніж очікувалося, показники виробництва та зайнятості чинили тиск на долар на останніх сесіях, а також посилили побоювання щодо потенційної рецесії цього року.

Це підтримало ціни на зливки, допомагаючи їм залишатися вищим за ключовий рівень у 2000 доларів. Але яструбині сигнали Федеральної резервної системи та інших центральних банків обмежили зростання жовтого металу.

Спотове золото впало на 0,1% до 2002,62 долара за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 2013,80 долара за унцію до 21:53 за східним часом (1:53 за Грінвічем). Обидва інструменти були налаштовані на кінець тижня практично без змін.

Виробничий індекс ФРБ Філадельфії у квітні впав більше, ніж очікувалося, як показали дані у четвер, тоді як щотижневі заявки на допомогу по безробіттю зросли більше, ніж очікувалося. Продаж житла в США також суттєво сповільнився у березні.

Дані посилили побоювання, що економічне зростання найбільшої економіки світу уповільнюється на тлі високої інфляції та відсоткових ставок. Вищі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції у Великій Британії та єврозоні також підвищили очікування подальшого підвищення відсоткових ставок їх відповідними центральними банками, вказуючи на посилення економічного тиску в найближчі місяці.

У той час як перспектива більш високих процентних ставок є поганою ознакою для нерентабельних активів, таких як золото, побоювання щодо подальшого економічного спаду зберігали відносно гарний попит на жовтий метал.

Золото мало блискавичне зростання протягом березня, оскільки крах кількох американських банків значно збільшив попит на безпечний прихісток. У той час як регулювальне втручання розвіяло побоювання з приводу серйознішого банківського краху, ринки, як і раніше, побоювалися нових економічних шрамів.

Очікування можливої паузи у підвищенні відсоткових ставок у США також призвели до того, що золото значно перевищило долар як кращий приприхісток, хоча кілька чиновників ФРС закликали до подальшого підвищення ставок для стримування високої інфляції.

Інші дорогоцінні метали торгуються у вузькому діапазоні у п'ятницю: ф'ючерси на платину зросли на 0,2%, а срібло втратило 0,1%.

Серед промислових металів ціни на мідь різко впали за тиждень, оскільки ознаки уповільнення виробничої активності в усьому світі сильно підірвали привабливість червоного металу.

Ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,0185 за фунт, і цього тижня знизилися на 2,1%.