Золото коливається нижче 2000 доларів на тлі посилення побоювань щодо підвищення ставок

Ціни на золото торгувалися нижче ключових рівнів у четвер, перебуваючи під тиском відновлення долара і очікувань, що основні центральні банки по всьому світу продовжать підвищувати відсоткові ставки в найближчій перспективі.

Більш висока, ніж очікувалося, інфляція у Великій Британії зміцнила очікування подальшого підвищення ставок Банком Англії, тоді як ринки також почали розраховувати на більшу ймовірність подальшого підвищення Федеральною резервною системою у наступні два місяці.

Це призвело до зростання прибутковості облігацій у всіх напрямках, що позначилося на нерентабельних активах, таких як золото та інші метали. Звіт ФРС «Біжова книга», опублікований у середу, також показав, що, хоча останніми тижнями економічні умови трохи похолонули, інфляція продовжує залишатися відносно високою.

Спотове золото трохи зросло до 1996,49 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 2008,15 долара за унцію до 20:47 за східним часом (00:47 за Грінвічем). Обидва інструменти відступили у середу та торгувалися трохи нижче протягом тижня.

Ринки були стурбовані тим, що відносно висока інфляція в США викличе нові підвищення процентних ставок з боку ФРС, і що уповільнення економічного зростання не відверне центральний банк від його яструбиного шляху. Цей сценарій поганий для золота в короткостроковій перспективі з огляду на те, що він збільшує альтернативні витрати володіння жовтим металом.

Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки оцінюють 85-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів у травні, і 28-відсоткову ймовірність аналогічного підвищення у червні - великий стрибок порівняно з 5-відсотковою ймовірністю минулого тижня для підвищення ставок у червні. Але ринки все ще очікують на 62% ймовірності того, що у червні ФРС призупинить підвищення ставок.

Очікування подальшого зростання підштовхнули, цього тижня, до зростання долар та прибутковість казначейських облігацій, що, у свою чергу, чинило тиск на ринки металів. Багато спікерів ФРС також підтвердили, що банк продовжуватиме діяти проти інфляції, і те, чи призупинить він майбутні підвищення ставок, багато в чому залежить від економічних даних.

Ціни на інші дорогоцінні метали у четвер не змінилися після зниження на попередній сесії. Ф'ючерси на платину та срібло змінилися менш ніж на 0,1% у будь-якому напрямку.

Серед промислових металів ціни на мідь залишалися під тиском через невизначеність щодо уповільнення економічного зростання та промислової активності.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 4,0710 дол. за фунт після падіння на 0,5% на попередній сесії.

Змішані економічні сигнали з Китаю мало підтримали мідь цього тижня, оскільки, хоча зростання відновилося в першому кварталі 2023 року, виробничий сектор, ключовий фактор попиту на сировинні товари в країні, продовжував боротися.