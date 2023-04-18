Європейські акції тримаються близько 14-місячного максимуму

Європейські фондові індекси трималися близько 14-місячного максимуму у вівторок після виходу кращих, ніж очікувалося, економічних даних з Китаю, тоді як фунт стерлінгів зріс після того, як показники зростання заробітної плати також перевищили прогнози та підтримали очікування подальшого підвищення ставки Банку Англії.

Європейський широкий індекс STOXX 600 зріс на 0,3%, торгуючись трохи нижче за найвищий рівень з лютого 2022 року, досягнутого днем раніше. На позитивній території його утримали європейські банківські акції, які додали 1,4% напередодні результатів великих американських гігантів Goldman Sachs і Bank of America.

Поєднання низьких оцінок, ознак того, що відкриття Китаю сприяє зростанню європейських компаній, слабкий долар і зниження інфляції підтримали європейські акції в останні місяці.

Ф'ючерси на американський S&P 500 зросли на 0,3%.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок, економіка Китаю в першому кварталі зросла на 4,5% у річному обчисленні, перевершивши очікування більшості економістів.

Це допомогло зміцнитися китайському юаню, валютам Австралії та Нової Зеландії, і китайським «блакитним фішкам», але нерівномірність відновлення означала, що зростання не було універсальним. Індекси акцій Гонконгу та Австралії впали.

Окремі дані про ділову активність у Китаї, також опубліковані у вівторок, показали, що обсяг промислового виробництва збільшився, але не виправдав очікувань, тоді як зростання інвестицій в основний капітал несподівано сповільнилося.

«Головний показник є позитивним сюрпризом, і загалом це гарний набір цифр, хоч і нерівномірний, і це відбито у реакції ринків», - сказав Девід Чао, глобальний ринковий стратег Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Invesco.

«Теза ринку про те, що Китай виходить з пандемії і зростання залежатиме від споживання, як і раніше, актуальне. Хоча відновлення йде за планом, я не думаю, що економічне зростання, яке ми бачили досі, надто перевищує очікування. "

Чао сказав, що слабкіші інвестиції в нерухомість протягом кварталу показали, що проблемний сектор не відновився і може знову стримати економічне зростання Китаю цього року.

Індекс китайських компаній, які займаються нерухомістю, зареєстрованих у Гонконгу, впав на 1,4%.

ПОГЛЯД НА БАНК АНГЛІЇ

Рівень безробіття у Великій Британії несподівано зріс за три зимні місяці, але зростання заробітної плати залишилося вищим, ніж прогнозувалося, що підкреслює побоювання з приводу стійкості інфляції у Великій Британії та очікування того, що Банку Англії доведеться продовжувати підвищувати процентні ставки.

Це призвело до зростання фунта, і наразі він виріс на 0,52% по відношенню до долара до 1,2442 долара, повернувшись до 10-місячного максимуму минулого тижня, а також трохи зміцнившись по відношенню до євро.

«Дані чи, принаймні, звіт про прибутки та збитки виявилися трохи кращими, ніж очікувалося, навіть незважаючи на те, що основні цифри були трохи слабшими, і це, безумовно, підкріплювало думку ринку про те, що Банк Англії знову посилить політику» - сказала Джейн Фоулі, голова відділу валютної стратегії Rabobank.

Вона сказала, що це підштовхнуло фунт вгору, і це свідчить про ризики, що Банк Англії може піти не один раз, а двічі.

Євро виріс на 0,46% по відношенню до долара до 1,09775 долара, також повернувшись до 14-місячного максимуму минулого тижня.

Прибутковість європейських та довгострокових державних облігацій США продовжувала зростати. Прибутковість еталонних 10-річних облігацій Німеччини досягла 2,502%, найвищого рівня з 15 березня. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій досягла 3,608%, що відповідає приблизно тритижневому максимуму попереднього дня.

Центральний банк Австралії розглядав питання про підвищення ставок в 11-й раз у квітні, перш ніж ухвалити рішення про паузу, але був готовий до подальшого посилення, якщо інфляція та попит не ослабнуть, як показали протоколи квітневого засідання Резервного банку Австралії.

Нафта у США впала на 0,26% до 80,64 долара за барель. Нафта марки Brent втратила 0,35% - до $84,45.

Золото подорожчало частково через послаблення долара: спотова ціна зросла на 0,4% до 2003 за унцію.