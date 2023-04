Американські індекси закрилися різноспрямовано, оскільки ринки чекають на дані про інфляцію

У вівторок фондові біржі на Волл-стріт завершилися неоднозначно, втрачаючи швидкість наприкінці сесії, оскільки інвестори чекали на важливі дані щодо інфляції та неофіційного початку сезону звітності за перший квартал.

Індекс Dow закрився на позитивній території з економічно чутливими секторами, такими як промисловість, сировина та транспорт, що забезпечило поштовх, тоді як технологічні та суміжні з технологіями мегакапіталізовані акції підтягли Nasdaq до невдалого закриття.

S&P 500 завершився практично без змін.

«Якщо ви бачите, що циклічність лідирує, це означає, що занепокоєння щодо рецесії можуть бути дещо перебільшеними», - сказав Райан Детрік, головний ринковий стратег Carson Group в Омахі. «Це здоровий знак, який би не очікували побачити, якби ми прямували аж до рецесії».

Акції ненадовго підвищилися в другій половині дня, коли президент ФРС Чикаго Остан Гулсбі закликав бути обережними, попереджаючи, що Федеральна резервна система має бути обережною щодо занадто агресивного підвищення ставок у своїх зусиллях приборкати інфляцію.

Через відсутність каталізаторів, що рухаються на ринку, інвестори з нетерпінням чекали індексу споживчих цін (CPI) у середу, щоб знайти будь-які докази того, що тривале повільне охолодження інфляції триває.

"Це затишшя перед бурею", - додавши Детрік. «Оскільки завтра будуть величезні дані про інфляцію, скоро з'являтимуться протоколи ФРС, а прибутки вже не за горами, трейдери вичікують і побачать, як надходять дані про інфляцію».

Щомісяця аналітики спостерігають зниження загального та основного ІСЦ до 0,2% та 0,4% відповідно. Але порівняно з минулим роком, незважаючи на те, що консенсус-прогнози передбачають суттєве зниження основного значення - до 5,2% з 6,0%, основний показник, який усуває нестабільність цін на продовольство та енергоносії, очікується, що набере обертів, піднявшись до 5,6% з 5,5%.

Оскільки інфляція повільно охолоджується до середньорічної мети ФРС у 2%, учасники ринку вбачають 67% ймовірність ще одного підвищення процентної ставки на 25 базисних пунктів після завершення травневої зустрічі з монетарної політики, згідно з інструментом CME FedWatch.

«Підвищення на 25 базисних пунктів, ймовірно, відбудеться, і це впливатиме на ціни акцій», - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут. «Ключове значення має те, як вони позиціонують це для наступної зустрічі, бо так багато людей очікують спаду в економіці».

Крім ІСЦ, інвестори придивляються до сезону звітності за перший квартал, який розпочнеться у п'ятницю з результатами трьох великих банків, Citigroup Inc, JPMorgan Chase & Co та Wells Fargo & Co.

Аналітики очікують, що загальний прибуток S&P 500 у першому кварталі впаде на 5,2% у річному обчисленні, що є різким розворотом порівняно з річним зростанням на 1,4% на початку кварталу.

Промисловий індекс Dow Jones піднявся на 98,27 пунктів, або 0,29%, до 33684,79; S&P 500 втративши 0,17 пункту, фактично залишившись до рівня 4108,94; а Nasdaq Composite впав на 52,48 пункта, або 0,43%, до 12 031,88.

Серед 11 основних секторів індексу S&P 500 комунікаційні послуги та технології закінчилися у мінусі, а енергетика та фінанси отримали найбільший приріст у відсотках.

Акції, пов'язані з криптовалютою, такі як Coinbase Global Inc, Riot Platforms Inc та Marathon Digital Holdings Inc, піднялися між 6% і 17%, оскільки біткойн вперше за 10 місяців перевищив рівень у 30 000 доларів.

Акції CarMax Inc зросли на 9,6% після того, як роздрібний продавець вживаних автомобілів опублікував квартальний прибуток, що перевищив консенсус.

Виробник ліків Moderna Inc впав на 3,1% після того, як компанія заявила, що її вакцина проти грипу, за якою ретельно слідкували, не відповідає критеріям раннього успіху на пізній стадії випробувань.

Випуски, що зростають, перевищили кількість тих, що знизилися на NYSE у співвідношенні 3,04 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,49 до 1 віддало перевагу тим, хто просувається.

S&P 500 опублікував дев'ять нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 64 нових максимумів та 118 нових мінімумів.

Обсяг на американських біржах становив 9,84 млрд акцій у порівнянні з 11,95 млрд в середньому за останні 20 торгових днів.