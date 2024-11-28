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АНАЛІТИКА

Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Сили оборони збили 76 крилатих ракет і 35 російських БПЛА

Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Сили оборони збили 76 крилатих ракет і 35 російських БПЛА

 

Російські війська запустили по Україні майже 200 дронів і ракет під час масованого удару. ППО збила більше половини цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 28 листопада противник завдав удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками", - йдеться у повідомленні.
Скільки дронів та ракет запустили окупанти

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 188 засобів повітряного нападу:

* три зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області по Харківській області;
* 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків - Волгоградська область;
* 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
* 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
* 97 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Скільки цілей збила ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10:30 підтверджено збиття:

* 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
* 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
* 35 ударних БПЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу.

Крім того, 62 ворожих безпілотники були локаційно втрачені.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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