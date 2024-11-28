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Христофор Колумб
Tencent і Intel створили експериментальну портативну ігрову консоль Sunday Dragon 3D One
22:50 27.11.2024 |
Корпорація Tencent та Intel представили експериментальну портативну ігрову консоль Sunday Dragon 3D One, яка може стати технологічним проривом у цьому сегменті ринку.
Виробники заявляють, що Sunday Dragon 3D One - це перший у світі портативний ігровий PC із 3D без необхідності використання спеціальних окулярів.
Гаджет створений для вивчення потенціалу технології 3D Naked-Eye, яка відстежує напрямок погляду користувача і підлаштовує зображення, роблячи його тривимірним.
Sunday Dragon 3D One оснащений процесором Intel Core Ultra 7 258V, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X, внутрішнім сховищем об'ємом 1 ТБ і контролерами.
Головний елемент - 11-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2,5K і з частотою оновлення 120 Гц, який і обладнаний датчиком 3D Naked-Eye.
У межах експерименту Tencent адаптувала під пристрій низку ігор, включно з Arena Breakout, Blade and Soul, Path of Exile і Moonlight Blade.
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