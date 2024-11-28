Програма воєнного страхування нерухомості під кредити Райффайзен Банку з квітня залучила 8 проєктів

Запущена Райффайзен Банком (Київ) спільно зі страховими компаніями ARX ("АРКС"), "Універсальна", "ІНГО" і найбільшим у світі міжнародним брокером Aon дебютна програма страхування нерухомості від воєнних ризиків у межах отримання кредиту під заставу такої нерухомості залучила з моменту запуску в квітні цього року 8 проєктів із загальною сумою застрахованих проєктів 100 млн грн і виданих кредитів 1 млрд грн.

"Це мало, чесно кажучи, ми розраховували на більше... Але це тільки початок, ми фактично будуємо ринок, якого немає", - голова правління українського Райффайзен Банку (Київ) Олександр Писарук в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на основі спілкування з клієнтами було виявлено два основні чинники, що уповільнюють програму: для великих корпорацій середній розмір пропонованого страхового покриття (20-30 млн грн) занадто малий, а для малих компаній страховий тариф у розмірі 1,5-3% занадто високий, що є класичною проблемою воєнного страхування під час війни. Плюс компанії не беруться страхувати майно, дуже близьке до фронту, додав банкір.

Писарук вважає, що під час великої війни багато страхування воєнних ризиків не буде, бо відсутнє перестрахування, а страховка дуже дорога через надто високі ризики, проте такі дебютні програми є важливими, щоб створити орієнтири на ринку і швидко запустити його по завершенню війни.

Він також повідомив, що Райффайзен Банк розширює перелік страхових компаній, з якими працює за іншими програмами. "Це стало можливим завдяки роботі Національного банку щодо збільшення вимог до капіталу, прозорості структури акціонерів і діяльності страхових компаній", - зазначив голова правління.

Згідно з інформацією на сайті банку, наразі Райффайзен Банк є страховим посередником страхових компаній "УНІКА", "УНІКА Життя", "Універсальна", "АРКС" і "АРКС Лайф", "УСГ", "ПЗУ Україна" та "ІНГО".