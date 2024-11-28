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АНАЛІТИКА

Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot

 

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.

Про це він написав у соцмереж Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.

"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", - наголосив Брекельманс.

Нагадаємо, у вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.

Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.

 

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