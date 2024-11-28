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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
Нідерланди передали Україні три пускові установки ЗРК Patriot
13:51 28.11.2024 |
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 28 листопада повідомив про передачу Україні трьох пускових установок ЗРК Patriot.
Про це він написав у соцмереж Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Міністр відзначив, що на українців чекає важка зима, адже руйнівні авіаудари Росії тривають.
"Саме тому ми передали три пускові установки Patriot. Вони рятують життя та захищають життєво важливу інфраструктуру. Зупинити російську агресію було і залишається в наших спільних інтересах", - наголосив Брекельманс.
Нагадаємо, у вересні Брекельманс анонсував, що Нідерланди планують "дуже скоро" поставити Україні три пускові установки до комплексу Patriot.
Наприкінці літа тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес.
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