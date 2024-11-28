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Право на бронь надається після трьох місяців роботи. Пізніше буде місяць – ЄБА
14:07 28.11.2024 |
Працівники, які працюють на підприємстві менш ніж три місяці, не можуть бути заброньовані, пізніше, після набрання чинності податкових змін, цей термін скоротиться до місяця. Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація після зустрічі із заступником міністра економіки України Віталієм Кіндратівим.
Підприємства, визнані критично важливими, мають перепідтвердити свій статус за новими критеріями до 28 лютого, якщо хочуть зберегти можливість бронювати працівників. До 28 лютого чинні бронювання та чинний статус критичності буде зберігатись, але нових працівників компанії зможуть забронювати тільки за умови перепідтвердження статусу.
Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати трьом критеріям, два з яких є обов'язковими: підтверджена довідкою відсутність податкової заборгованості й зарплата не менш ніж 20 000 грн (середня на підприємстві і для працівника, якого хочуть забронювати). Третій критерій - один із загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які мають бути розроблені профільними міністерствами чи обласними адміністраціями.
Бронювання відбуватиметься через портал "Дія".
Квоти на бронювання встановлені на рівні 100% працівників для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів і 50% для інших компаній.
До бази обліку не включаються працівники з відстрочкою, сумісники і заброньовані на іншому підприємстві.
Зняти бронювання можна не частіше одного разу на місяць.
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