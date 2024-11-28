Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Право на бронь надається після трьох місяців роботи. Пізніше буде місяць – ЄБА

14:07 28.11.2024 |

Економіка

 

Працівники, які працюють на підприємстві менш ніж три місяці, не можуть бути заброньовані, пізніше, після набрання чинності податкових змін, цей термін скоротиться до місяця. Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація після зустрічі із заступником міністра економіки України Віталієм Кіндратівим.

Підприємства, визнані критично важливими, мають перепідтвердити свій статус за новими критеріями до 28 лютого, якщо хочуть зберегти можливість бронювати працівників. До 28 лютого чинні бронювання та чинний статус критичності буде зберігатись, але нових працівників компанії зможуть забронювати тільки за умови перепідтвердження статусу.

Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати трьом критеріям, два з яких є обов'язковими: підтверджена довідкою відсутність податкової заборгованості й зарплата не менш ніж 20 000 грн (середня на підприємстві і для працівника, якого хочуть забронювати). Третій критерій - один із загальних, регіональних або галузевих критеріїв, які мають бути розроблені профільними міністерствами чи обласними адміністраціями.

Бронювання відбуватиметься через портал "Дія".

Квоти на бронювання встановлені на рівні 100% працівників для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів і 50% для інших компаній.

До бази обліку не включаються працівники з відстрочкою, сумісники і заброньовані на іншому підприємстві.

Зняти бронювання можна не частіше одного разу на місяць.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6010
  0,0975
 0,23
EUR
 1
 43,8017
  0,1193
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2628  0,06 0,13 41,9200  0,09 0,20
EUR 43,6125  0,22 0,50 44,3804  0,26 0,58

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,00 0,00 41,6400  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес