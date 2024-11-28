Фондові індекси Європи зростають слідом за акціями технологічних компаній

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають слідом за акціями технологічних компаній.

Причиною цього стали повідомлення західних ЗМІ про те, що хоча адміністрація президента США і розглядає можливість запровадження додаткових обмежень на продаж напівпровідникового обладнання та ШІ-чіпів пам'яті до Китаю, вони не будуть настільки жорсткими, як передбачалося, повідомляє Trading Economics.

Об 11:53 EET Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 збільшився на 0,8% - до 508,88 пункту.

Німецький індикатор DAX та французький CAC 40 зросли на 0,8%, британський FTSE 100 - на 0,3%, італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 - на 0,6%.

Активність торгівлі в четвер буде нижчою за звичайне через свято в США, зазначають експерти.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри у єврозоні у листопаді збільшився до 95,8 пункту, йдеться у звіті Європейської комісії. Згідно з переглянутими даними, у жовтні цей показник склав 95,7 пунктів, а не 95,6 пунктів, як повідомлялося раніше.

Аналітики в середньому прогнозували зниження індексу до 95,1 пунктів із оголошеного раніше жовтневого рівня, за даними Trading Economics.

Котирування акцій Infineon Technologies підвищуються на 0,7%, ASML Holding - на 4,1%, STMicroelectronics - на 0,3%, ASM International - на 3,1%, NXP Semiconductors - на 8,9%.

Британський страховик Aviva направив пропозицію про купівлю конкуруючої Direct Line Insurance Group, яку оцінив у 3,28 млрд фунтів стерлінгів ($4,15 млрд). Проте рада директорів Direct Line відхилила пропозицію, вважаючи, що вона суттєво недооцінює компанію. Ціна паперів Direct Line злетіла більш ніж на 41%, тоді як акції Aviva дешевшають на 2,4%.

Стрибок котирувань паперів Dr. Martens перевищує 13% після того, як британський виробник взуття підтвердив річний прогноз.

Вартість Remy Cointreau підвищується на 4,5%. Французький виробник алкогольної продукції в першому фінпівріччі (квітень-вересень) знизив чистий прибуток на 19%, але результат виявився кращим за очікування аналітиків.

Ціна акцій автомобільних компаній також зростає, у тому числі Daimler Truck - на 2,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1%, Stellantis - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Volkswagen - на 1 ,3%, Renault - на 0,5%.

Котирування акцій найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи не показують єдиної динаміки. Капіталізація BP Plc скоротилася з початку сесії на 0,5%, Shell - на 0,1%, Equinor - на 0,6%, тоді як папери TotalEnergies подорожчали на 0,2%.