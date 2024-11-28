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АНАЛІТИКА

Фондові індекси Європи зростають слідом за акціями технологічних компаній

12:56 28.11.2024 |

Фінанси

 

Фондові індекси найбільших країн Західної Європи зростають слідом за акціями технологічних компаній.

Причиною цього стали повідомлення західних ЗМІ про те, що хоча адміністрація президента США і розглядає можливість запровадження додаткових обмежень на продаж напівпровідникового обладнання та ШІ-чіпів пам'яті до Китаю, вони не будуть настільки жорсткими, як передбачалося, повідомляє Trading Economics.

Об 11:53 EET Зведений індекс найбільших європейських компаній Stoxx Europe 600 збільшився на 0,8% - до 508,88 пункту.

Німецький індикатор DAX та французький CAC 40 зросли на 0,8%, британський FTSE 100 - на 0,3%, італійський FTSE MIB та іспанський IBEX 35 - на 0,6%.

Активність торгівлі в четвер буде нижчою за звичайне через свято в США, зазначають експерти.

Зведений індекс ділової та споживчої довіри у єврозоні у листопаді збільшився до 95,8 пункту, йдеться у звіті Європейської комісії. Згідно з переглянутими даними, у жовтні цей показник склав 95,7 пунктів, а не 95,6 пунктів, як повідомлялося раніше.

Аналітики в середньому прогнозували зниження індексу до 95,1 пунктів із оголошеного раніше жовтневого рівня, за даними Trading Economics.

Котирування акцій Infineon Technologies підвищуються на 0,7%, ASML Holding - на 4,1%, STMicroelectronics - на 0,3%, ASM International - на 3,1%, NXP Semiconductors - на 8,9%.

Британський страховик Aviva направив пропозицію про купівлю конкуруючої Direct Line Insurance Group, яку оцінив у 3,28 млрд фунтів стерлінгів ($4,15 млрд). Проте рада директорів Direct Line відхилила пропозицію, вважаючи, що вона суттєво недооцінює компанію. Ціна паперів Direct Line злетіла більш ніж на 41%, тоді як акції Aviva дешевшають на 2,4%.

Стрибок котирувань паперів Dr. Martens перевищує 13% після того, як британський виробник взуття підтвердив річний прогноз.

Вартість Remy Cointreau підвищується на 4,5%. Французький виробник алкогольної продукції в першому фінпівріччі (квітень-вересень) знизив чистий прибуток на 19%, але результат виявився кращим за очікування аналітиків.

Ціна акцій автомобільних компаній також зростає, у тому числі Daimler Truck - на 2,7%, Bayerische Motoren Werke AG - на 1%, Stellantis - на 1,4%, Mercedes-Benz - на 0,7%, Volkswagen - на 1 ,3%, Renault - на 0,5%.

Котирування акцій найбільших нафтогазовидобувних компаній Європи не показують єдиної динаміки. Капіталізація BP Plc скоротилася з початку сесії на 0,5%, Shell - на 0,1%, Equinor - на 0,6%, тоді як папери TotalEnergies подорожчали на 0,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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