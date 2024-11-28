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Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
17:44 28.11.2024 |
Президант Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".
Документ повернуто з підписом президента 28 листопада, свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №11416-д на сайті Верховної Ради.
Як повідомлялося, при цьому до вже підписаного закону будуть вноситися зміни.
Напередодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що передбачене законом запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання закону про підвищення податків, щоб він набув чинності з 1 грудня.
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.
Стаття на тему:
28.11.2024 Марченко: Закон про податки підкоригують після того, як його підпише Зеленський
Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що Верховна Рада внесе зміни до закону про підвищення окремих податків, які дозволять уникнути їхнього запровадження заднім числом. Про це він сказав на пресконференції у четвер, 28 листопада.
Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім - військового збору, який також почнуть платити ФОПи. Законопроєкт розглядався у парламенті як невідкладний, в уряді наполягали на його якнайшвидшому ухваленні для забезпечення фінансування Сил оборони вже у 2024 році.
Проте президент Володимир Зеленський його не підписував майже півтора місяці, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.
У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.
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