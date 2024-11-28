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Марченко: Закон про податки підкоригують після того, як його підпише Зеленський

15:54 28.11.2024 |

Економіка, Право

 

Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що Верховна Рада внесе зміни до закону про підвищення окремих податків, які дозволять уникнути їхнього запровадження заднім числом. Про це він сказав на пресконференції у четвер, 28 листопада.

"Ми не збираємось робити ретроактивних запроваджень податків. Тобто ті положення, які є в законі щодо оподаткування з 1 жовтня, сподіваюсь, будуть підкориговані після того, як закон підпише президент - буде прийнято інший закон який дозволить ці речі врахувати. Тобто усі необхідні зміни будуть вступати в силу з 1 грудня 2024 року", - сказав міністр.

27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку, яка передбачає підвищення оподаткування для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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