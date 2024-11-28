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Марченко: Закон про податки підкоригують після того, як його підпише Зеленський
Міністр фінансів Сергій Марченко розраховує, що Верховна Рада внесе зміни до закону про підвищення окремих податків, які дозволять уникнути їхнього запровадження заднім числом. Про це він сказав на пресконференції у четвер, 28 листопада.
"Ми не збираємось робити ретроактивних запроваджень податків. Тобто ті положення, які є в законі щодо оподаткування з 1 жовтня, сподіваюсь, будуть підкориговані після того, як закон підпише президент - буде прийнято інший закон який дозволить ці речі врахувати. Тобто усі необхідні зміни будуть вступати в силу з 1 грудня 2024 року", - сказав міністр.
27 листопада комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав правку, яка передбачає підвищення оподаткування для фізичних осіб-підприємців з 1 жовтня 2024 року на 1 січня 2025 року.
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