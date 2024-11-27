Honda представила оновлений позашляховик Passport

Позашляховик Honda Passport надійде в продаж на початку наступного року за початковою ціною в 45 000 доларів.

Рестайлінг четвертого покоління Honda Passport було анонсовано у вересні 2024 року, а тепер виробник представив «найбільш придатний до бездоріжжя» позашляховик як модель 2026 року.





Honda оприлюднила деталі оновленого Passport, в якому були змінені трансмісія, рівні комплектації та додані нові функції, такі як складний столик для пікніка.

Під капотом знаходиться 3,5-літровий двигун V6 потужністю 285 кінських сил - на 5 більше, ніж минулого року. Оцінка крутного моменту залишається незмінною на рівні 355 Нм, а нова 10-ступінчаста автоматична коробка передач, спеціально налаштована для Passport, замінює стару дев'ятиступінчасту коробку передач. Система повного приводу i-VTM4 від Honda поставляється в стандартній комплектації.

Passport має міцніші ковані сталеві важелі підвіски та міцні чавунні кулаки. Honda також переналаштувала стійки MacPherson спереду та додала абсолютно нову задню багатоважільну підвіску. Позашляховик має більші 13,8-дюймові передні гальма, і Honda пропонує повнорозмірну запаску. Він може буксирувати до 5000 фунтів (2267 кг).

Honda запропонує Passport у трьох комплектаціях - RTL, TrailSport і TrailSport Elite - кожна з унікальними елементами стилю.

Passport RTL має чорну решітку радіатора, чорну окантовку, чорну матову окантовку, сріблясті передні та задні ковзання, а також 18-дюймові глянцеві колеса Shark Grey, обтягнуті 31-дюймовими всесезонними шинами.

Комплектації TrailSport і TrailSport Elite мають світлодіодні денні ходові вогні жовтого кольору, металеві сріблясті декоративні накладки, глянцево-чорну решітку радіатора, глянцево-чорну окантовку та помаранчеві гаки для відновлення. Вони також пропонують 18-дюймові колеса, а також оснащені всюдихідними шинами General Grabber, які Honda розробила спільно з General Tire спеціально для цієї моделі.

Passport 2026 року має набагато міцніший дизайн із подовженою колісною базою на 2,8 дюйма, ширшою колією (1,3 дюйма спереду та 1,5 ззаду) і збільшеним співвідношенням передньої панелі до осі з коротшим переднім звисом. Позашляховик має більший кліренс і покращений кут заїзду, а TrailSport має сталеві захисні пластини для додаткового захисту днища.

Матово-чорна частина даху ззаду призначена не лише для стилю. Honda спеціально не пофарбувала цю секцію, щоб власники могли притулити високе обладнання до позашляховика, не турбуючись про пошкодження екстер'єру.

Інтер'єр

Усередині збільшена колісна база означає збільшення простору для ніг ззаду на 33 мм. Він також має 10,2-дюймовий цифровий дисплей водія та 12,4-дюймовий екран інформаційно-розважальної системи, що на 54 відсотки більше. Позашляховик має вбудований Google, Android Auto та Apple CarPlay. У салоні також можна знайти 10 підстаканників, шість яких можуть вмістити пляшки води на 32 унції (1 літр).

Новий дизайн також покращує вантажопідйомність Passport, розміром до 2364 літрів за першим рядом і до 1245 літрів за другим. Оновлений Passport також надає складний столик для пікніка на чотирьох осіб, який служить розумною полицею для вантажу.

Honda прикрасила модель RTL шкіряною оббивкою та дверима з електроприводом. TrailSport має синтетичну шкіру, помаранчеву контрастну строчку та панорамний люк. TrailSport Elite отримав перфоровані шкіряні сидіння, вентильовані передні сидіння, задній клімат-контроль, шторки задніх дверей і аудіосистему преміум-класу Bose з 12 динаміками.

Honda запропонує Passport у восьми кольорах, два з яких - Sunset Orange і Ash Green Metallic - ексклюзивні для TrailSport. Автовиробник не надав офіційної початкової ціни, лише зазначивши, що вона стартуватиме біля 45 000 доларів. Ціна Passport 2025 року стартує від 43 795 доларів США (включаючи доставку в 1395 доларів США).

Покупці Passport також отримають асортимент аксесуарів, які можна додати до позашляховика з «найширшою лінійкою оригінальних аксесуарів Honda від Honda». Він матиме колеса, слайдери, накладки, дошки MOLLE тощо.



