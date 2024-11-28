НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6068 грн/$1

Причиною цього стали повідомлення західних ЗМІ про те, що хоча адміністрація президента США і розглядає можливість запровадження додаткових обмежень на продаж напівпровідникового обладнання та ШІ-чіпів пам'яті до Китаю, вони не будуть настільки жорсткими, як передбачалося.