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НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,6068 грн/$1
12:38 28.11.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кч 28 листопада 2024 року.
|Показник
|27.11.2024
|28.11.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|41.5855
|41.6068
|0.05
Дані: Нацбанк України
Курс НБУ на 28 листопада- 41,6010 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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