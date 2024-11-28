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АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій

22:02 27.11.2024 |

Економіка, Новини IT

 

Український фонд стартапів приєднався до Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA) - європейської ініціативи, яка має на меті підтримку та розвиток стартап-екосистем.

Про це повідомило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Український фонд стартапів приєднався до ESNA - європейської ініціативи, яка об'єднує країни, що створюють найкращі умови для розвитку стартапів. До альянсу стартапів входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна», - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зауважили, що ESNA підтримуватиме розвиток стартап-екосистеми України через упровадження 8 ключових стандартів - від доступу до фінансування до інновацій у регуляторному складнику.

Завдяки участі в ESNA українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом та найкращими практиками з європейськими партнерами, отримають допомогу в залученні інвестицій на масштабування, братимуть участь у грантових програмах і нетворкінгу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці жовтня ухвалив постанову про запуск Sandbox - інструмента, який дає змогу компаніям пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.
 

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