Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій

Український фонд стартапів приєднався до Європейського альянсу національних стартап-асоціацій (ESNA) - європейської ініціативи, яка має на меті підтримку та розвиток стартап-екосистем.

Про це повідомило у Телеграмі Міністерство цифрової трансформації, передає Укрінформ.

«Український фонд стартапів приєднався до ESNA - європейської ініціативи, яка об'єднує країни, що створюють найкращі умови для розвитку стартапів. До альянсу стартапів входять 26 країн ЄС, Ісландія та Україна», - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри зауважили, що ESNA підтримуватиме розвиток стартап-екосистеми України через упровадження 8 ключових стандартів - від доступу до фінансування до інновацій у регуляторному складнику.

Завдяки участі в ESNA українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом та найкращими практиками з європейськими партнерами, отримають допомогу в залученні інвестицій на масштабування, братимуть участь у грантових програмах і нетворкінгу.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів наприкінці жовтня ухвалив постанову про запуск Sandbox - інструмента, який дає змогу компаніям пілотувати та розвивати високотехнологічні продукти під наглядом держави.