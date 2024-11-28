Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збільшити військову допомогу Україні

Євродепутати закликали до збільшення військової підтримки України та посилення санкцій ЄС проти РФ у резолюції, ухваленій у четвер на пленарній сесії Європарламенту (ЄП) у Страсбурзі.

Резолюцію було затверджено 390 голосами "за", 135 - "проти", 52 утрималися.

"Усі держави-члени ЄС і союзники по НАТО мають узяти на себе зобов'язання підтримувати Україну у військовому плані, як колективно, так і індивідуально, виділяючи щонайменше 0,25% свого ВВП щорічно", - ідеться в резолюції.

Європарламент просить ЄС і його держави-члени посилити військову підтримку України, зокрема шляхом надання літаків, ракет великої дальності, зокрема ракет Taurus, сучасних систем протиповітряної оборони, включно з Patriot і SAMP/T, а також боєприпасів і ПЗРК, артилерії та навчальних програм для ЗСУ.

Депутати Європарламенту привітали рішення президента США Джо Байдена дозволити Україні використовувати сучасні ракетні системи для воєнних цілей на території Росії та закликали ЄС і його держави-члени вжити аналогічних заходів.

У резолюції наголошується на спільній зі США "стратегічній зацікавленості" у підтримці України та міститься заклик до Євросоюзу і країн ЄС співпрацювати з новою адміністрацією у Вашингтоні "для зміцнення взаємовигідного трансатлантичного співробітництва".

Заявляючи, що "жодні переговори щодо України не можуть відбутися без України", депутати Європарламенту вважають за необхідне працювати над досягненням "максимально широкої міжнародної підтримки України та пошуком мирного рішення".

ЄП закликав до участі ЄС і держав-членів у реалізації "української Формули миру" та створенню необхідних умов для проведення "другого саміту миру", зокрема із "залученням країн Глобального Півдня".

Депутати Європарламенту просять інститути ЄС посилити санкції проти галузей, що мають "особливе економічне значення для Росії" насамперед щодо таких секторів, як металургійний, атомний, хімічний, сільськогосподарський і банківський, а також щодо російської сировини.

Резолюція пропонує закликати Пекін припинити надавати Росії "допомогу подвійного призначення". Відмова змінити такий курс може серйозно вплинути на двосторонні відносини між ЄС і Китаєм, зазначається в документі.

Євродепутати запропонували ще більше посилити санкційний режим проти Ірану, Білорусі та Північної Кореї "за військову підтримку" Росії.