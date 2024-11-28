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Страховим компаніям запропонували перестраховувати ризики для агросектору в прифронтових областях у Фонді гарантування кредитів
18:01 28.11.2024 |
Міністерство аграрної політики і продовольства запропонувало страховим компаніям розглянути можливість страхування агробізнесу в зоні менш як 100 км від лінії фронту і знизити відсотки страхового покриття шляхом перестрахування, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль на зустрічі з представниками провідних страхових компаній.
Міністр зазначив, що в Україні вже є успішні приклади страхування об'єктів нерухомості малого та середнього агробізнесу. Однак у страхових компаній є й обмеження - територія, де розташоване майно, має бути розташована за 100 км від лінії фронту, а також, у більшості випадків, встановлюється висока відсоткова ставка.
"Запропонував страховим компаніям розглянути зменшення цієї відстані та знизити відсотки страхового покриття. Один із виходів - перестрахування. Тут на допомогу може прийти Фонд гарантування кредитів у сільському господарстві. Вони можуть застрахувати майно і врожай фермерів", - написав він у телеграмі.
Коваль зазначив, що окремо обговорювалося питання дотримання агропідприємствами принципів ESG - екологічних стандартів як одного з критеріїв для страхування.
Мінагрополітики також обговорює питання страхування воєнних ризиків із міжнародними партнерами. Йдеться про їхні компанії, що працюють в Україні.
"Такий підхід створить додаткові гарантії для інвесторів і стимулюватиме приплив капіталу", - упевнений міністр.
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