Huawei планує повністю відмовитися від Android у 2025 році

Huawei заявила, що з 2025 року її смартфони більше не працюватимуть на Android. Замість цього компанія повністю перейде на власну операційну систему Harmony OS Next, яка не залежить від Android.

Harmony OS Next не підтримує Android-додатки, тому Huawei активно співпрацює з розробниками для створення власної екосистеми. Уже близько 10 000 програм сумісні з новою ОС, а до 2025 року планується досягти 100 000.

Нові флагмани серії Mate 70 та складний Mate X6 стануть першими пристроями, які отримають Harmony OS Next.

Проте спочатку ці моделі працюватимуть на Harmony OS 4.3, яка ще частково базується на Android, але зможуть оновитися до нової системи, коли вона стане доступною.