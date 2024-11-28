Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти

 

TotalEnergies SE та OMV AG близькі до запуску заводів, які виготовлятимуть синтетичну нафту з пластикових відходів, щоб скоротити викиди при виробництві хімікатів.

Повернення використаного пластику до стану рідкого масла для повторної обробки з'являється як альтернатива більш поширеному механічному переробленню, коли структура пластику суттєво не змінюється.

Об'єкт, який Total запускає в Гранпюі поблизу Парижа, є першим промисловим заводом такого роду у Франції, повідомляє компанія в електронному листі.

У відповідь на запитання Total почала введення в експлуатацію заводу з перероблення хімічних речовин на місці, де раніше був нафтопереробний завод (НПЗ).

Побудована спільно з партнером піролізна установка зможе переробляти 15 тис. тонн відходів на рік після виходу на повну потужність. Біопаливний завод має запрацювати 2025 року.

OMV планує запустити завод потужністю 16 тис. тонн на своєму НПЗ у Швехаті поблизу Відня до кінця року, а також, як зазначається у листі, планує збільшити виробництво й річну потужність до 200 тис. тонн.

За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6010
  0,0975
 0,23
EUR
 1
 43,8017
  0,1193
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3185  0,19 0,46 41,8350  0,06 0,15
EUR 43,3962  0,13 0,31 44,1231  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6100  0,13 0,30 41,6300  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес