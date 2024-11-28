Перша цілодобова фондова біржа США отримала дозвіл SEC

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) США видала дозвіл стартапу 24 Exchange (24X) на запуск цілодобової фондової біржі у два етапи, пише Financial Times.

Стартап, підтримуваний фондом Point72 Ventures американського мільярдера Стіва Коена, спочатку запустить торги у звичайні години, а потім введе нічну сесію з неділі до четверга, щойно буде створено ширшу ринкову інфраструктуру.

Тоді як торгівля держоблігаціями та основними світовими валютами ведеться практично безперервно в будні дні, торгові години на ринку акцій обмежені, зокрема через правила, розроблені для захисту інвесторів, і час, необхідний для виконання угод. Але останніми роками цілодобова торгівля отримала імпульс через зростання кількості роздрібних інвесторів, які хочуть торгувати акціями поза робочим часом, як вони роблять із криптовалютами, наголошується в статті.

Такі платформи, як Robinhood Markets, виконують замовлення клієнтів на купівлю-продаж акцій поза торговими годинами бірж у так званих "темних пулах". У них учасники торгують між собою, а котирування паперів не поширюються по всьому ринку.

Регульована нічна біржа ознаменує собою великі зміни, оскільки вона являє собою "світлий" ринок, де угоди і котирування стають офіційними. Це допоможе інвесторам отримати кращу ціну, але може застати зненацька сплячих.

"Трейдери наражаються на найбільший ризик, коли ринок закритий в їхньому географічному розташуванні, - сказав головний виконавчий директор і засновник 24X Дмитро Галінов. - Ми намагатимемося полегшити цю проблему, забезпечивши цілодобову торгівлю акціями США". Він назвав отримання схвалення від SEC "приголомшливою подією".

Це була друга заявка 24X в SEC після того, як попередня спроба в 2023 році зустріла заперечення і питання. Початковий план передбачав торгівлю і у вихідні дні.

Тепер 24X повинна працювати з біржами-конкурентками, які спільно керують консолідованою "стрічкою" ринкових цін, над тим, як провести своє розширення, щоб охопити торгівлю з 20:00 за місцевим часом (3:00 за Києвом) до 4:00, перш ніж вона зможе запустити нічну сесію.

Наприкінці жовтня Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE) оголосила про намір подовжити торговий день на електронному майданчику Arca Equities до 22 годин з нинішніх 16 годин. Зараз торгівля на цьому майданчику проходить із 4:00 за місцевим часом до 20:00. NYSE хоче розширити сесію, щоб вона починалася о 1:30 і закінчувалася о 23:30.

Цей крок підкреслив привабливість нічної сесії, що зростає. Однак багато інституційних інвесторів стурбовані тим, що невеликі обсяги нічних торгів можуть дозволити невеликим угодам чинити надмірний вплив на котирування акцій.

Різка "зміна ціни через угоду на 5 тис. або 20 тис. акцій за одну ніч, що призводить до маржин-колу за позицією на 2 млн акцій, - це не те, про що інституціональний інвестор, який керує пенсійним фондом, хотів би дізнатися" зранку, зазначає генеральний директор групи із захисту прав інвесторів Healthy Markets Association Тайлер Геллаш.

