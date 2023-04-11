Золото коливається близько 2000 доларів в очікуванні даних щодо індексу споживчих цін, додаткових сигналів ФРС

Ціни на золото у вівторок коливалися трохи нижче від недавніх максимумів, залишаючись відносно підкріпленими, оскільки ринки очікували нових сигналів про економіку США від даних щодо інфляції та протоколів березневого засідання Федеральної резервної системи, яке має відбутися пізніше цього тижня.

Жовтий метал був підтриманий попитом на безпечний притулок, оскільки настрої залишалися слабкими на тлі побоювань уповільнення економічного зростання та невизначеності щодо грошово-кредитної політики, хоча ціни відступили від більш ніж місячного максимуму після того, як березневі дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США показали, що стійкість ринку праці зберігається.

Ринки тепер чекають на дані щодо інфляції індексу споживчих цін, які мають бути опубліковані в середу, щоб визначити, чи є у Федеральної резервної системи більше стимулу для подальшого підвищення відсоткових ставок - сценарій, який є негативним для ринків золота. Очікується, що значення середу залишиться відносно високим.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1993,94 долара за унцію, а ф'ючерси на золото зросли на 0,3% до 2008,95 долара за унцію до 20:14 за східним часом (00:14 за Грінвічем).

Протокол березневого засідання ФРС також має бути представлений у середу і, як очікується, дасть більше інформації про плани центрального банку щодо підвищення відсоткових ставок перед потенційною банківською кризою. Банк підвищив процентні ставки на 25 базисних пунктів під час зустрічі та пообіцяв продовжити боротьбу з інфляцією, хоча деякі аналітики вважають його тон менш яструбиним, ніж раніше.

У той час як крах кількох американських банків у березні спонукав ставки на те, що ФРС знизить темпи підвищення відсоткових ставок, зараз ринки готуються як мінімум до ще одного підвищення у травні, оскільки регулюючі органи США діяли, щоб відновити віру в банківську систему.

Але побоювання нових банківських потрясінь призвели до того, що золото, як і раніше, має попит, оскільки інвестори стікаються в безпечні прихістки. Ринки також, як і раніше, побоюються будь-яких нових економічних потрясінь через банківський крах, який може загальмувати зростання наприкінці цього року.

На інші дорогоцінні метали у вівторок було кілька пропозицій: ф'ючерси на платину зросли на 0,2%, а ф'ючерси на срібло додали 0,6%.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли, але залишилися під тиском побоювань цьогорічного уповільнення економічного зростання, а також побоювань з приводу відновлення попиту в Китаї.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% - до $3,9950 за фунт.