Азіатські акції падають, прибутковість облігацій знижується через занепокоєння про рецесію

Азіатські акції та ф'ючерси на акції США впали в четвер, у той час як облігації і долар США і японська єна-прихісток були затребувані, оскільки свідчення уповільнення зростання в США, що дужчає, посилило побоювання з приводу глобальної рецесії.

Інвестори були схильні знімати гроші зі столу після недавнього сильного зростання, а також через те, що багато світових ринків не працюватимуть в Страсну п'ятницю, коли мають бути опубліковані потенційно важливі щомісячні дані про заробітну плату в США.

Китайські "блакитні фішки" подешевшали на 0,27%. Гонконгський Hang Seng майже не змінився, але акції технологічних компаній знизилися на 0,8%.

Японський Nikkei впав приблизно на 1%, що сприяло падінню найширшого індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI на 0,8%. Загальноазійський індекс зріс більш ніж на 5% із середини березня і у вівторок закрився на півторамісячному максимумі.

Південнокорейський Kospi впав на 0,6%, а австралійський фондовий індекс упав приблизно на 0,3%.

Ф'ючерси на американський Nasdaq E-mini вказують на перезапуск на 0,45% нижче, після того, як еталонний індекс акцій технологічних компаній впав на 1% за ніч. Ф'ючерси E-mini на ширший S&P 500 показали зниження на 0,24% при повторному відкритті, продовживши падіння на 0,25% у середу.

Нічні дані показали, що у березні приватні роботодавці США найняли набагато менше працівників, ніж очікувалося, що додало ознак послаблення ринку праці порівняно з початком тижня.

Сектор послуг країни також уповільнився більше, ніж очікувалося, тоді як попередні дані показали зупинку на фабриках.

"Цього тижня в економічних даних США почали з'являтися тріщини, і знову з'являються побоювання з приводу уповільнення зростання", що спонукає інвесторів продавати більш ризиковані активи і переходити на безпечніші активи, включаючи казначейські облігації та долар, - написав аналітик IG Тоні Сайкамор у клієнтській замітці.

"Є сенс знизити ризик перед довгими великодніми вихідними", - сказав він. «Усі погляди сьогодні прикуті до п'ятничного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі».

Оскільки цього тижня з'явилися ознаки різкого уповільнення зростання економіки США, трейдери розраховували на більш «голубину» позицію ФРС. Грошові ринки тепер бачать шанси на подальше підвищення на чверть пункту на травневому засіданні, а не паузу у вигляді підкидання монети. До кінця року передбачається пом'якшення на 71 базовий пункт.

Внаслідок цього прибутковість казначейських облігацій впала. Прибутковість 10-річних облігацій у Токіо склала близько 3,30%, що близько до майже семимісячного мінімуму в 3,266%, досягнутому напередодні.