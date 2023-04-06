Фінансові новини
- |
- 06.04.23
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські акції падають, прибутковість облігацій знижується через занепокоєння про рецесію
08:25 06.04.2023 |
Азіатські акції та ф'ючерси на акції США впали в четвер, у той час як облігації і долар США і японська єна-прихісток були затребувані, оскільки свідчення уповільнення зростання в США, що дужчає, посилило побоювання з приводу глобальної рецесії.
Інвестори були схильні знімати гроші зі столу після недавнього сильного зростання, а також через те, що багато світових ринків не працюватимуть в Страсну п'ятницю, коли мають бути опубліковані потенційно важливі щомісячні дані про заробітну плату в США.
Китайські "блакитні фішки" подешевшали на 0,27%. Гонконгський Hang Seng майже не змінився, але акції технологічних компаній знизилися на 0,8%.
Японський Nikkei впав приблизно на 1%, що сприяло падінню найширшого індексу акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI на 0,8%. Загальноазійський індекс зріс більш ніж на 5% із середини березня і у вівторок закрився на півторамісячному максимумі.
Південнокорейський Kospi впав на 0,6%, а австралійський фондовий індекс упав приблизно на 0,3%.
Ф'ючерси на американський Nasdaq E-mini вказують на перезапуск на 0,45% нижче, після того, як еталонний індекс акцій технологічних компаній впав на 1% за ніч. Ф'ючерси E-mini на ширший S&P 500 показали зниження на 0,24% при повторному відкритті, продовживши падіння на 0,25% у середу.
Нічні дані показали, що у березні приватні роботодавці США найняли набагато менше працівників, ніж очікувалося, що додало ознак послаблення ринку праці порівняно з початком тижня.
Сектор послуг країни також уповільнився більше, ніж очікувалося, тоді як попередні дані показали зупинку на фабриках.
"Цього тижня в економічних даних США почали з'являтися тріщини, і знову з'являються побоювання з приводу уповільнення зростання", що спонукає інвесторів продавати більш ризиковані активи і переходити на безпечніші активи, включаючи казначейські облігації та долар, - написав аналітик IG Тоні Сайкамор у клієнтській замітці.
"Є сенс знизити ризик перед довгими великодніми вихідними", - сказав він. «Усі погляди сьогодні прикуті до п'ятничного звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі».
Оскільки цього тижня з'явилися ознаки різкого уповільнення зростання економіки США, трейдери розраховували на більш «голубину» позицію ФРС. Грошові ринки тепер бачать шанси на подальше підвищення на чверть пункту на травневому засіданні, а не паузу у вигляді підкидання монети. До кінця року передбачається пом'якшення на 71 базовий пункт.
Внаслідок цього прибутковість казначейських облігацій впала. Прибутковість 10-річних облігацій у Токіо склала близько 3,30%, що близько до майже семимісячного мінімуму в 3,266%, досягнутому напередодні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар обережно зростає напередодні ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі
|Азіатські акції падають, прибутковість облігацій знижується через занепокоєння про рецесію
|S&P 500 закрився в мінусі, оскільки побоювання рецесії виходять на перший план
|Криптовалютна P2P-платформа Paxful зупинила роботу
|Долар упав до двомісячного мінімуму після скорочення робочих місць
|Європейські акції зростають; Німецькі фабричні замовлення вражають
Бізнес
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь
|Британія оштрафувала TikTok майже на $16 млн за зловживання даними дітей
|SpaceX ввела на орбіту 10 супутників для відстеження гіперзвукової зброї
|OPPO Find X6 Pro став найпотужнішим смартфоном у світі - але він лише на 30% продуктивніший, ніж Redmi Note 12 Turbo за $290
|Redmi Note 12 Turbo став найпотужнішим у світі смартфоном середнього рівня
|Virgin Orbit Бренсона подала на банкрутство