Долар упав до двомісячного мінімуму після скорочення робочих місць

Долар упав до двомісячного мінімуму в середу після того, як слабкі дані підтвердили думку про те, що Федеральній резервній системі, можливо, не потрібно набагато більше підвищувати ставки, тоді як новозеландський долар досягнув двомісячного максимуму після значного, ніж очікувалося, підвищення ставки.

Оскільки до виходу найважливішого щомісячного звіту про зайнятість у США залишалося лише два дні, активність на ринку була трохи стриманішою, ніж в останні тижні.

Резервний банк Нової Зеландії несподівано підвищив відсоткові ставки на 50 базисних пунктів (б.п.) до більш ніж 14-річного максимуму 5,25%. В опитуванні Reuters 22 із 24 економістів прогнозували зростання всього на 25 базисних пунктів.

Ківі зріс на цілих 1,1% до двомісячного максимуму 0,6383 долара після рішення, перш ніж відступити. Наразі він виріс на 0,1% до 0,6316 долара.

У Новій Зеландії нині найвищі відсоткові ставки серед G10, що перевищують як США, де ставки становлять 5%, і Канаду, де вони становлять 4,50%.

Теоретично це дає трейдерам можливість позичати в низькоприбутковій валюті, такій як ієна, для фінансування кредитування у більш високоприбутковій валюті, гра, відома як «керрі», яка може безпосередньо принести користь ківі.

«Нам ніби подобається ідея, що керрі вступає в гру», - сказав Адам Коул, головний валютний стратег RBC Capital Markets."Ми спостерігаємо ступінь дисперсії ставок у G10, яку ми не бачили з часів фінансової кризи, і велика дисперсія ставок означатиме, що перенесення має стати трохи більш значущим у майбутньому", - додав він.

У міру того, як інші центральні банки наздоженуть ФРС, долар, швидше за все, втратить більшу частину своєї переваги за відсотковими ставками в порівнянні з іншими валютами і ослабне цього року, згідно з опитуванням валютних стратегів, проведеним агентством Reuters у середу.

Індекс долара, який вимірює поведінку американської валюти по відношенню до шести інших валют, сягнув двомісячного мінімуму 101,43. Зараз він виріс на 0,1% до 101,59, впавши на 0,5% напередодні.

Дані у вівторок показали, що кількість вакансій у США впала до найнижчого рівня майже за два роки у лютому, що свідчить про те, що вищі ставки починають стискати ринок праці.

Щомісячний звіт про вакансії та огляд плинності кадрів (JOLTS) показав, що кількість вакансій, показник попиту на робочу силу, впала на 632 000 до 9,9 млн в останній день лютого, що нижче за прогнози на рівні 10,4 млн.

"Вчорашні дані JOLTS можуть бути першими ознаками слабкості на ринку праці США, і це дуже важливо", - сказав стратег OANDA Крейг Ерлам.

«Без цього ФРС дуже важко аргументуватиме, що вона призупиняє цикл посилення. Тепер його потрібно підкріпити, і звіт про зайнятість у п'ятницю може розпочати цей процес», - додав він.

Долар стабільно знижувався з вересня, але минулого тижня темпи прискорились. Валюта США падала 16 із 25 останніх торгових сесій. За даними Refinitiv, кількість днів підйому не перевищувала кількість днів спаду протягом п'яти тижнів приблизно з липня 2020 року.

Ринки тепер оцінюють ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін на наступному засіданні у травні, з ймовірністю 59% порівняно з ймовірністю 43% днем раніше.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила у вівторок, що економіка, схоже, сповільнюється, але центральний банк, ймовірно, має більше можливостей для підвищення ставок.

Крім ківі, інші основні валюти були набагато менш волатильними.

Євро залишаєтья на рівні 1,0948 долара, що нижче за двомісячний пік вівторка, тоді як фунт стерлінгів упав на 0,2% до 1,2479 долара, досягнувши 10-місячного максимуму напередодні.

Долар демонструє третю денну втрату щодо японської ієни, впавши на 0,3% до 131,20, тоді як австралійський долар упав на 0,8% до 0,67 долара, наступного дня після того, як центральний банк залишив ставки без змін на рівні 3,6% після 10 підвищення поспіль, заявивши, що йому потрібно більше. час, щоб оцінити вплив попередніх підвищень.