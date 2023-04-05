Азіатські акції залишилися без керма через побоювання рецесії, Nikkei падає

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися в діапазоні від підлоги-до-мінімуму, оскільки низка слабких даних посилила побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, при цьому японський індекс Nikkei впав найбільше на тлі деякої фіксації прибутку.

Обсяги регіональних торгів також були обмежені через свято у Китаї та Гонконгу.

Nikkei 225 опустився на 1,6% і став найгіршим серед азіатських акцій у середу, через втрати в автомобільних та енергетичних компаніях. Інвестори зафіксували деякий прибуток після того, як індекс показав зростання три дні поспіль.

Зміцнення ієни також чинило тиск на експортно-орієнтовані акції, оскільки японська валюта зіткнулася з підвищеним попитом на безпечний прихісток на тлі побоювань щодо рецесії в США.

Схильність до ризику була підірвана цього тижня після низки слабших, ніж очікувалося, економічних показників провідних економік. Індекси Волл-стріт впали в ході нічних торгів після того, як дані показали деяке охолодження на ринку праці в США, а генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон попередив, що потрясіння в банківському секторі ще не закінчилися.

Чиновники Федеральної резервної системи також попередили, що відсоткові ставки у США можуть продовжувати зростати, незважаючи на уповільнення економічного зростання.

Це, у поєднанні з ознаками слабкості світового виробництва, посилило побоювання щодо можливості рецесії цього року. Сплеск цін на нафту після несподіваного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти також посилив побоювання, що високі ціни на пальне підтримуватимуть інфляцію на високому рівні.

Апетит до більшості ризикових активів був обмежений, тоді як активи-притулку, такі як золото та єна, зросли.

Серед азіатських акцій індекс Taiwan Weighted не змінився, тоді як тайські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, знизившись на 0,6%.

Філіппінські акції були одними з небагатьох, які відхилилися від норми за день, піднявшись на 0,5% після того, як дані показали, що інфляція у березні знизилася більше, ніж очікувалося. Південнокорейський KOSPI також додав 0,4% після того, як дані раніше цього тижня показали зниження інфляції.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1% після того, як голова Резервного банку Філіп Лоу попередив, що банк може продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування високої інфляції, навіть після того, як у вівторок він зберіг ставки на колишньому рівні.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зросли на 0,4% кожен у торгівлі, що наздоганяє, після вихідних у вівторок. В даний час увага зосереджена на засіданні Резервного банку Індії у четвер, яке, ймовірно, призведе до підвищення ставки.