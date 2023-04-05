Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Азіатські акції залишилися без керма через побоювання рецесії, Nikkei падає

08:07 05.04.2023 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися в діапазоні від підлоги-до-мінімуму, оскільки низка слабких даних посилила побоювання з приводу уповільнення економічного зростання, при цьому японський індекс Nikkei впав найбільше на тлі деякої фіксації прибутку.

Обсяги регіональних торгів також були обмежені через свято у Китаї та Гонконгу.

Nikkei 225 опустився на 1,6% і став найгіршим серед азіатських акцій у середу, через втрати в автомобільних та енергетичних компаніях. Інвестори зафіксували деякий прибуток після того, як індекс показав зростання три дні поспіль.

Зміцнення ієни також чинило тиск на експортно-орієнтовані акції, оскільки японська валюта зіткнулася з підвищеним попитом на безпечний прихісток на тлі побоювань щодо рецесії в США.

Схильність до ризику була підірвана цього тижня після низки слабших, ніж очікувалося, економічних показників провідних економік. Індекси Волл-стріт впали в ході нічних торгів після того, як дані показали деяке охолодження на ринку праці в США, а генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон попередив, що потрясіння в банківському секторі ще не закінчилися.

Чиновники Федеральної резервної системи також попередили, що відсоткові ставки у США можуть продовжувати зростати, незважаючи на уповільнення економічного зростання.

Це, у поєднанні з ознаками слабкості світового виробництва, посилило побоювання щодо можливості рецесії цього року. Сплеск цін на нафту після несподіваного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти також посилив побоювання, що високі ціни на пальне підтримуватимуть інфляцію на високому рівні.

Апетит до більшості ризикових активів був обмежений, тоді як активи-притулку, такі як золото та єна, зросли.

Серед азіатських акцій індекс Taiwan Weighted не змінився, тоді як тайські акції зазнали втрат у Південно-Східній Азії, знизившись на 0,6%.

Філіппінські акції були одними з небагатьох, які відхилилися від норми за день, піднявшись на 0,5% після того, як дані показали, що інфляція у березні знизилася більше, ніж очікувалося. Південнокорейський KOSPI також додав 0,4% після того, як дані раніше цього тижня показали зниження інфляції.

Австралійський ASX 200 впав на 0,1% після того, як голова Резервного банку Філіп Лоу попередив, що банк може продовжувати підвищувати процентні ставки для стримування високої інфляції, навіть після того, як у вівторок він зберіг ставки на колишньому рівні.

Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 зросли на 0,4% кожен у торгівлі, що наздоганяє, після вихідних у вівторок. В даний час увага зосереджена на засіданні Резервного банку Індії у четвер, яке, ймовірно, призведе до підвищення ставки.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8653
  0,1043
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8022  0,20 0,53 37,5288  0,22 0,57
EUR 39,8963  0,07 0,19 40,8325  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,01 0,03 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес