Ціни на золото відступили, але тримаються поблизу $2000, оскільки економічні перспективи погіршуються

Ціни на золото трохи знизилися у вівторок після того, як повернулися до ключових рівнів на попередній сесії, оскільки ринки розглянули можливість подальших економічних потрясінь цього року на тлі сповільнення виробництва та зростання цін на пальне.

У понеділок спостерігався сплеск попиту на безпечний прихісток після низки слабких виробничих показників найбільших економік світу, які можуть передбачати потенційне уповільнення економічного зростання наприкінці цього року.

Ринки також були зненацька застигнуті несподіваним скороченням видобутку Організацією країн-експортерів нафти та її союзниками (ОПЕК+), що, ймовірно, призведе до підвищення цін на паливо та потенційного зростання інфляції.

Золото спот впало на 0,2% до 1980,99 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1997,85 доларів за унцію до 21:23 за східним часом (2:23 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли більш ніж на 1% у понеділок.

Виробничі дані із США, єврозони, Великобританії та Японії показали, що активність у найбільших економіках світу продовжувала скорочуватися протягом березня. Це, у поєднанні зі слабшими, ніж очікувалося, виробничими показниками Китаю, посилило побоювання, що глобальне економічне зростання сповільниться найближчими місяцями.

Більш м'які, ніж очікувалося, дані зі США також змусили ринки поставити питання про те, який економічний запас буде у Федеральної резервної системи, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки. Ця думка чинила тиск на долар у одноденних торгах, причому долар мало рухався на азіатських торгах у вівторок.

Проте сплеск цін на нафту призвів до того, що ринки почали встановлювати ціни з більшою ймовірністю подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою в найближчому майбутньому, особливо якщо вищі ціни на паливо підштовхнуть інфляцію.

Увага цього тижня тепер зосереджено на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі США, які мають бути опубліковані у п'ятницю, щоб отримати додаткові сигнали на ринку праці.

Ціни на золото продемонстрували сильне зростання у березні, повернувши рівень у 2000 доларів після того, як крах кількох американських банків посилив побоювання з приводу нових економічних потрясінь. У той час, як втручання регулюючих органів розвіяло побоювання з приводу негайного обвалу, ціни на золото в останні тижні залишалися відносно високими.

Ціни на інші дорогоцінні метали у вівторок коливалися від нуля до мінімуму. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% - до 996,0 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні 24,027 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь опинилися під тиском погіршення перспектив світової виробничої активності, особливо на тлі ознак уповільнення зростання в Китаї найбільшого імпортера.

Ф'ючерси на мідь впали на 0,3% - до 4,0415 долара за фунт і третій день поспіль залишаються в мінусі.