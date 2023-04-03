Азіатські акції зростають, оскільки ринки перетравлюють нафтове ралі. Акції технологічного сектору Китаю на підйомі

Більшість азіатських акцій зросли в понеділок, оскільки схильність до ризику збереглася через нижчі, ніж очікувалося, показники інфляції в США за попередній тиждень, хоча сплеск цін на нафту змусив ринки, як і раніше, побоюватися потенційного відновлення інфляції в найближчі місяці.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,9% та 0,6% відповідно, в основному завдяки акціям великих виробників електроніки після того, як Пекін розпочав розслідування місцевих продажів американського виробника мікросхем пам'яті Micron Technology Inc.

Хоча китайське розслідування вказує на погіршення торгових зв'язків між Пекіном та Вашингтоном, будь-які перебої у продажах Micron у Китаї відкривають ринок для місцевих гравців. Акції найбільших китайських виробників мікросхем Semiconductor Manufacturing International Corp та SG Micro Corp у понеділок зросли більш ніж на 2% кожна.

Ринки, схоже, в основному не звертали уваги на дані приватного опитування, яке показало, що зростання у виробничому секторі Китаю сповільнилося у березні порівняно з попереднім місяцем. Відновлення економіки після COVID, схоже, видихається, оскільки виробничий сектор Китаю стикається з посиленням зустрічного вітру через слабкий попит.

Гонконзький індекс Hang Seng упав на 0,6%, при цьому найбільше впали акції місцевих технологічних компаній, більшість із яких також торгуються у США.

Азіатські ринки загалом зросли, оскільки м'які, ніж очікувалося, дані про витрати на особисте споживання США за останній тиждень підштовхнули надії зниження інфляції, що зажадало менш агресивних заходів із боку Федеральної резервної системи.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,5%, а індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 додали по 0,2% кожен.

Але стрибок цін на нафту у понеділок після несподіваного скорочення видобутку Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК+) викликав деякі побоювання щодо потенційного відновлення інфляції, особливо якщо ціни на пальне залишаться високими.

Це також може призвести до посилення грошово-кредитної політики з боку великих центральних банків, особливо ФРС.

Ця думка обмежила зростання на азіатських ринках у понеділок. У центрі уваги цього тижня також буде багато засідань центральних банків та економічних читань. Центральні банки Австралії та Індії мають ухвалити рішення щодо відсоткових ставок цього тижня, тоді як дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, як очікується, дадуть більше сигналів щодо спрямування грошово-кредитної політики США.

Австралійський ASX 200 зріс на 0,6% на тлі деяких ставок, що Резервний банк призупинить цикл підвищення ставок вже у вівторок після двох місяців зниження інфляції. Але деякі трейдери, як і раніше, очікують, що банк підвищить як мінімум на 25 базисних пунктів.