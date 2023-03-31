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АНАЛІТИКА

Долар падає другий квартал поспіль, оскільки прогнози на підвищення ставки відступають

09:27 31.03.2023 |

Фінанси

 

Долар демонструє другий квартальний збиток поспіль, оскільки інвестори бачать, що відсоткові ставки в США близькі до піку, і очікують, що перевага долара у прибутковості знижується.

Скромний імпульс від прагнення безпеки в середині березня, коли банківські хвилювання охопили світові ринки, схоже, згасає, а індекс долара за квартал знизився на 1,2%, щоб продовжити падіння у 7,7% у четвертому кварталі 2022 року.

Рухи на азіатській сесії в п'ятницю були скромними, оскільки напружене затишшя встановилося серед трейдерів, які все ще дивляться на перспективу подальшої втечі депозитів у регіональних банках США.

Євро зріс на 0,5% у четвер після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Німеччині зміцнили очікування того, що в єврозоні залишилося ще кілька підвищень ставок.

В Азії він залишався стабільним на рівні 1,0898 долара, тоді як інвестори чекають на дані з інфляції в Європі, які будуть опубліковані сьогодні. Індекс цін основних витрат на особисте споживання (PCE), головний показник інфляції Федеральної резервної системи, також має бути представлений.

Долар виріс на 0,2% по відношенню до єни до 133,07 єни.

Протягом березня ринки відсоткових ставок у США різко переглянули прогноз, і тепер ймовірність того, що Федеральна резервна система покінчить із підвищенням ставок, становить приблизно 40%. Ф'ючерси на фонди ФРС передбачають зниження ставок до кінця року.

«Долар, ймовірно, коливатиметься в діапазоні доти, доки вплив не стане трохи яснішим, але якщо переоцінка прогнозу за ставками в США збережеться, він матиме ще трохи шансів на падіння», - кажуть аналітики Societe Generale.

«Сага має вплинути як на попит на кредит, так і на пропозицію, і якщо економічні дані не відновляться дуже швидко, кінець циклу підвищення ставок ФРС, безумовно, зараз набагато ближче, а долар залишається набагато вищим за довгострокові середні рівні в реальному вираженні. ", - сказали вони у зв'язку з недавніми банківськими заворушеннями.

Крах Silicon Valley Bank три тижні тому породив ширші побоювання з приводу довіри до банків у всьому світі, змусивши Credit Suisse перейти в обійми UBS, а акції банків перемістилися з Лондона в Токіо.

Валютні ринки загалом були більш стійкими, ніж фондові, і не відображали дикої волатильності, що спостерігається у торгівлі облігаціями, хоча ієна, яка вважається безпечним притулком завдяки статусу Японії як найбільшого кредитора у світі, за місяць зросла на 2,5%.

Цього тижня ієна знизилася приблизно на 1,7% до долара.

"Цього тижня у нас відновилося ставлення до ризику, тому що у нас не було серйозних поганих новин про Європу або фінансові установи США", - сказав Юдзіро Гото, головний валютний стратег Nomura Securities у Токіо.

«Те, як торгуватимуться схильності до ризику наступного тижня, матиме ключове значення для пари долар/єна».

Інший так званий безпечний притулок, швейцарський франк, мав бурхливий місяць, коли він виріс після краху банку Силіконової долини, а потім упав, коли нервозність банків охопила Швейцарію.

Схоже, що до кінця місяця долар зросте на 3%.

Наступного тижня в Австралії та Новій Зеландії намічаються засідання центральних банків, і ринки оцінили паузу для Австралії та зниження темпів зростання до 25 базисних пунктів для Нової Зеландії.

У п'ятницю новозеландський долар пробив 50-денну ковзну середню і досяг майже двотижневого максимуму $0,6296. Це приблизно на 1% нижче за квартал.

Австралійський долар стабілізувався на рівні 0,6715 долара і близький до тестування своєї 200-денної ковзної середньої. Це також приблизно на 1,3% нижче порівняно з попереднім кварталом.

Обидві валюти знайшли підтримку у розширенні виробничої активності Китаю, хоча дані у п'ятницю показали, що темпи сповільнюються. Китайський юань трохи зріс.

У п'ятницю фунт стерлінгів тримався на рівні 1,2387 долара і очікує квартального зростання на 2,5%, оскільки інвестори вважають, що розпечена британська інфляція вимагатиме подальшого підвищення ставок, щоб приборкати її.
За матеріалами: investing.com
 

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