Долар дешевшає, оскільки трейдери розраховують траєкторію процентної ставки ФРС

Долар тримається близько семитижневого мінімуму, оскільки знервованість з приводу банків тримала інвесторів у напрузі, а трейдери оцінювали шанси на паузу у підвищенні процентних ставок ФРС.

Індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести основних конкурентів, впав на 0,097% до 102,48, трохи вище семитижневого мінімуму 101,91, якого він торкнувся в четвер. У четвер індекс показав невелике зростання, перший за шість торгових днів.

ФРС у середу підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але зайняла обережну позицію щодо перспектив через потрясіння в банківському секторі, навіть незважаючи на те, що голова ФРС Джером Пауелл залишив двері відчиненими для подальшого підвищення ставок у разі потреби .

Міністр фінансів США Джанет Йеллен у четвер підтвердила, що готова вжити подальших дій, щоб забезпечити безпеку банківських вкладів американців і заспокоїти нерви інвесторів.

Згідно з інструментом CME FedWatch, ринки оцінюють 68-відсоткову ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки на наступному засіданні, та 32-відсоткову ймовірність ще одного підвищення на 25 базисних пунктів.

Банківські акції постраждали за останні два тижні після раптових банкрутств двох регіональних кредиторів США і екстреного продажу швейцарського банку Credit Suisse, що зазнає труднощів, конкуренту UBS.

Крістофер Вонг, валютний стратег в OCBC, сказав, що світ FX, схоже, передбачає протистояння неприйняття ризику з проксі-прихістками, золотом та ієною, що випереджають динаміку, і більшістю інших валют.

«Я думаю, що оскільки настрої все ще тендітні, ціновий рух може коливатися в обидві сторони залежно від того, чи є якісь сюрпризи зараження».

Єна зміцнилася на 0,51% до 130,16 за долар, досягнувши шеститижневого максимуму 130,055 на початку сесії. Базова споживча інфляція в Японії сповільнилася в лютому, але індекс, що виключає витрати на енергію, досяг максимуму за чотири десятиліття, як показали дані, що вийшли в п'ятницю.

На думку аналітиків, враховуючи, що інфляція, як і раніше, перевищує цільовий показник Банку Японії в 2%, дані підтримають очікування ринку щодо короткострокового коригування його політики контролю прибутковості облігацій.

Тим часом, Банк Англії у четвер підвищив відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, але заявив, що несподіваний сплеск інфляції, ймовірно, швидко зникне, що спричинило чутки про припинення серії підвищень.

Фунт стерлінгів залишається на рівні 1,2285 долара, досягнувши семитижневого максимуму 1,2341 долара в четвер на волатильних торгах. Євро виріс на 0,03% до 1,0833 долара, що трохи нижче семитижневого максимуму 1,0930 долара, якого він торкнувся в четвер.

У центрі уваги інвесторів будуть дані про індекс менеджерів із закупівель (PMI) за березень з Єврозони, Німеччини, Франції та Великобританії, які будуть опубліковані пізніше цього ж дня, щоб оцінити стан європейської економіки.

«Ринок стежитиме за публікаціями PMI по всьому світу, щоб отримувати оновлену інформацію не тільки про діяльність, а й про те, що компанії повідомляють про попит, дезінфляцію ланцюжка поставок, заробітну плату та цінову політику», - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег у валютному стратегі до Національного банку Австралії.

Австралійський долар виріс на 0,07% до 0,669 долара, а ківі впав на 0,14% до 0,624 долара.