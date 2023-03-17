Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня

Готівковий курс гривні зміцнився впродовж останніх тижнів до 37,5-39 грн/$ завдяки сезонним чинникам і діям Національного банку України (НБУ) і збережеться на таких значеннях щонайменше до кінця березня, прогнозують опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"З кінця лютого ми могли спостерігати процес активного зміцнення нацвалюти на готівковому ринку, який розпочався ще в січні цього року. Відтоді зміцнення гривні досягло близько 6%: з 41 грн/$ до поточних значень близько 38,5 грн/$. Серед основних чинників, що сприяли цьому, можна відзначити традиційне сезонне посилення нацвалюти та поведінку населення на тлі раніше вжитих заходів Нацбанку", - зазначив директор департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Антон Болдирєв.

За його словами, слід відзначити й відсутність емісійного фінансування державних видатків від початку року завдяки активізації внутрішнього боргового ринку та поліпшенню ритмічності в надходженні допомоги від країн-донорів.

Банкір додав, що сезонним фактором є активізація аграріїв напередодні весняної посівної кампанії.

"Нарощування продажу валюти клієнтами також відбулося на безготівковому ринку, де на початку березня вперше за тривалий час було зафіксовано тижневе переважання пропозиції над попитом. У той час як з боку населення ми можемо говорити про специфічну ринкову поведінку фізосіб завдяки відкритій НБУ можливості купівлі безготівкової валюти з подальшим розміщенням під короткостроковий депозит", - зазначив Болдирєв.

Він пояснив, що надалі частина такої валюти реалізовується на готівковому ринку за вищим курсом.

"Одночасне відведення частини попиту на готівкову валюту та підкріплення пропозиції за рахунок депозитів сприяє зниженню ризиків дефіциту валюти на ринку, який спостерігався протягом вересня 2022 року. Гривня отримує підтримку і від нещодавніх кроків НБУ щодо підвищення привабливості активів у нацвалюті через збільшення для банків вимог резервування за поточними коштами клієнтів", - зазначив експерт.

Його думку поділяє аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук.

"Незважаючи на фіксований курс і валютні обмеження, ми спостерігаємо типове для часів плаваючого курсу зміцнення гривні в лютому-березні. Частково цьому міг сприяти продаж валюти аграріями для проведення посівної. Але вагомий вплив на зміцнення гривні справила можливість купівлі фізособами валюти на строкові депозити", - зазначив він.

За його словами, ці депозити мали велику популярність восени та взимку, коли існував спред між готівковим і безготівковим курсом, і що більше людей скористалися ним, то більше знижувалася різниця курсів.

Він прогнозує, що готівковий курс зберігатиме коливання в діапазоні 37,5-39 грн/$, оскільки збереження можливості для фізосіб купувати валюту на депозит і попередній досвід посилення гривні стримуватимуть ажіотажний попит на готівкову валюту у випадках погіршення очікувань. Однак погіршення фінансових умов на світових ринках може посилити волатильність і на українському ринку, зазначає банкір.

"На мою думку, чинником (зміцнення гривні на готівковому ринку - ІФ-У) було просто збільшення пропозиції та зменшення попиту на готівкову валюту. Багато фізосіб регулярно купують безготівкову валюту під тримісячні депозити", - зазначив директор департаменту глобальних ринків ОТП Банку Андрій Шпилевський.

Зі свого боку начальник управління казначейських операцій банку "Кредит Дніпро" Юрій Гриненко пояснив, що зміцненню готівкового курсу сприяли ті інструменти, які регулятор запустив іще восени 2022 року і які почали "давати свої плоди".

Зокрема, суми тримісячних депозитів у гривні з можливістю подальшого зняття їх через касу банку в доларах після закінчення терміну вкладу почали перетікати на чорний готівковий ринок, де курс відрізнявся від безготівкового на 6-7%, і ця додаткова пропозиція валюти сприяла обвалу готівкового долара.

"Враховуючи, що загальний обсяг таких депозитів перевищив еквівалент $1,3 млрд, найімовірніше, ми побачимо подальше зниження курсу. Однак ця додаткова пропозиція працюватиме доти, доки існує маржа між безготівковим і готівковим ринком, тому їх повне зближення малоймовірне, але не виключається можливість тимчасового зниження готівкового курсу до рівня 38 грн/$. Більш імовірним видається повільне зниження курсу до рівня 38,2-38,3 грн/$ (у другій половині березня - ІФ-У)", - додав експерт.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек пояснив, що зміцнення гривні на готівковому ринку є результатом одночасно двох напрямів: зменшення попиту і збільшення пропозиції.

"Щодо попиту, то відчутна його частина перейшла з готівкового ринку в банківський сектор, де можна придбати валюту за курсом міжбанку з розміщенням на тримісячному депозиті. Статистика НБУ свідчить, що популярність цього інструменту зростає. По-друге, частина вільної гривневої ліквідності, яка раніше йшла на готівковий валютний ринок, дедалі активніше починає іти на споживання. Та й узагалі, слід згадати, що тренд на зміцнення гривні тримається з початку року. Сам по собі цей факт не стимулює попит на валюту з боку населення", - додав банкір.

Директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин вважає, що останніми тижнями стабілізації курсу на готівковому ринку посприяли одночасно кілька чинників.

Зокрема, найпотужнішим і найтривалішим було поступове збільшення обсягу валюти, що надходила на ринок, після зняття населенням тримісячних валютних депозитів.

"Оскільки обсяг цих депозитів динамічно зростає вже кілька місяців поспіль, збільшення обсягу пропозиції валюти на ринку за збереження та навіть інколи зменшення попиту відіграли свою роль останнім часом", - пояснив він.

Печерицин зазначає, що на зміцнення гривні вплинуло послаблення короткострокових девальваційних побоювань через відсутність ескалації безпекових ризиків, особливо після 24 лютого, зменшення ймовірності девальвації офіційного курсу в короткостроковому періоді часу, а також повна стабілізація ситуації на безготівковому ринку.

Збільшення вимог щодо обов'язкових резервів, що підвищує дефіцит гривні в деяких гравців фінансового ринку, також могло збільшити тимчасово пропозицію валюти.

Банкір поки що не бачить причин для значної зміни курсу на готівковому ринку найближчим часом, оскільки відсутні причини збільшення дисбалансів на ринку, а Нацбанк продовжує політику повного балансування ринку через інтервенції.

На його думку, продовження надходження валюти від погашення валютних депозитів і надалі підживлюватиме пропозицію на готівковому ринку, тому стабілізація курсу на поточних рівнях може бути базовим сценарієм на найближчу перспективу.

"Однак ми не виключаємо можливих дисбалансів на ринку в разі суттєвого погіршення ситуації через безпековий ризик або негативну кон'юнктуру безготівкового ринку за умови призупинення або погіршення ситуації із "зерновим коридором", - додав він.

За словами директора департаменту казначейсько-інвестиційних послуг Укрексімбанку Болдирєва, вже зараз можна спостерігати певне згасання ревальваційної динаміки, що може свідчити про низьку ймовірність довгострокового тренду зі зміцнення гривні, зокрема після закінчення дії сезонного чинника.

Крім цього, поточне звуження спреду між офіційним і готівковим курсами сприяє меншому валютному продажу з боку населення, зазначає банкір.

"У перспективі березня можлива певна стабілізація гривні близько досягнутих значень. Виклики перед країною в умовах повномасштабного вторгнення очікувано посилюють невизначеність. Ринок залежить від рішень НБУ і схильних до зростання бюджетних потреб воєнного часу", - зазначив він.

Крім того, значний вплив мають подальші обсяги та ритмічність надходження зовнішньої фінансової допомоги для поповнення міжнародних резервів, за рахунок яких забезпечується функціонування режиму фіксованого обмінного курсу, зазначив експерт.