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АНАЛІТИКА

Майже кожен третій кредит в Україні – прострочений, але банки не поспішають позиватися до боржників, – «Опендатабот»

11:41 13.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Через повномасштабну війну у 2022 році частка NPL (прострочених протягом 90 днів кредитів) загалом по українській банківській системі зросла з 34% до 39%.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Щоб вирішити ситуацію з непрацюючими кредитами, банк має два варіанти: позиватись до боржника в суді або продавати зовнішнім колекторам цю заборгованість.

Зазначається, що в разі продажів боргу колекторам, в середньому, банк отримує лише 10% від суму заборгованості. Водночас в таку випадку не виключені корупційні ризики - якщо проблемний портфель продано за безцінь колекторській компанії, повʼязаній з банком, його посадовцями або відділом стягнення. У разі, якщо банк звертається до суду, є шанси отримати всю суму кредиту та повернути витрати безпосередньо на судовий процес.

Загалом торік українські банки були сторонами у 56 670 судових справах. Це на 37% менше, аніж до початку великої війни.

Топ-10 банків, які найчастіше беруть участь у судових процесах, зменшили свою активність у 2022 році. Так, державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" подали позовів удвічі менше, аніж у 2021. Найбільше падіння позовної роботи спостерігається у "А-Банка" - аж у три рази.

"Зважаючи на зростання NPL, ми очікували збільшення позовів від банків до судів - проте цього не відбувається. Отже, банки готуються до продажу кредитних портфелів колекторам - що призводить до збільшення збитків та корупційних ризиків", - зазначає керівник "Опендатабот" Олексій Іванкін.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: кредит
 

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