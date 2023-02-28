Азіатські акції падають, оскільки побоювання щодо дій ФРС переважують надії на відновлення Китаю

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, оскільки побоювання щодо підвищення відсоткових ставок у США продовжували підривати настрої в регіоні, хоча ринки чекають на дані цього тижня, які можуть сигналізувати про відновлення економіки Китаю.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,1% кожен напередодні публікації індексу менеджерів із закупівель (PMI) у середу. Хоча очікується, що дані в лютому покажуть деяке покращення порівняно з попереднім місяцем, виробничий сектор країни, який є фактором економічного зростання, ймовірно, залишиться близьким до скорочення.

Очікується, що відновлення економіки Китаю пошириться на ширші азіатські ринки. Але дані досі малювали неоднозначну картину китайської економіки, навіть незважаючи на те, що на початку цього року країна послабила більшість заходів для боротьби з COVID.

Згідно з даними, опублікованими у вівторок, витрати на душу населення в Китаї також впали на 0,2% у 2022 році, оскільки обмеження, запроваджені у зв'язку з COVID, призвели до зупинення економічної активності.

Гонконгський індекс Hang Seng впав на 0,4% після того, як у понеділок дані показали, що експорт країни в січні впав майже на 37% - це найсильніший спад за 70 років. Свідчення показують, що економіка країни та її експортно-орієнтовані аналоги можуть зіткнутися з перешкодами, що зростають, через уповільнення світового попиту.

Тайванський зважений індекс знизився на 0,7%, також на тлі слабких експортних даних.

У вівторок ширші азіатські фондові ринки продовжили втрати, оскільки побоювання з приводу яструбиної позиції ФРС зберігалися після спекотніших, ніж очікувалося, даних щодо інфляції США минулого тижня. Цього тижня основна увага буде приділена подальшим економічним показникам США, при цьому будь-які ознаки стійкості дають ФРС більше можливостей для подальшого підвищення процентних ставок.

Підвищення відсоткових ставок не обіцяє нічого доброго азіатським акціям, враховуючи, що вони перешкоджають притоку іноземного капіталу до регіону.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали на 0,1% кожен, при цьому акції великих технологічних компаній, як і раніше, перебувають під тиском заворушень ФРС. Ринки чекають на дані про ВВП країни за грудневий квартал пізніше того ж дня, при цьому очікується, що зростання сповільниться порівняно з попереднім кварталом.

Акції компаній Adani Group відновилися після різких втрат на попередній сесії, акції Adani Enterprises Ltd зросли більш ніж на 8%.

Японський індекс Nikkei 225 не змінився, оскільки дані показали, що промислове виробництво країни різко сповільнилося в січні. Ринки чекають на подальші сигнали від Банку Японії щодо грошово-кредитної політики.

Ризиковані ринки Південно-Східної Азії різко відновилися після втрат на попередній сесії, але залишилися в межах торговельного діапазону, що спостерігався раніше цього місяця.