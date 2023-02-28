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Українські банки зараз кредитують бізнес переважно під 24-26% річних

17:59 27.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Ставки за банківськими кредитами для малого й середнього бізнесу - 24-26%, тому більшість підприємців віддають перевагу пільговим державним програмам.

Про це на пресконференції в Медіацентрі Україна-Укрінформ сказала голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ) Олена Коробкова, передає кореспондент Укрінформу.

За її словами, з початком війни, в умовах невизначеності, попит на кредити суттєво знизився, а в деяких сегментах бізнесу впав до нуля. Відповідно, скоротилися й кредитні пропозиції від банків.

"Першими вийшли з кредитної коми агровиробники, котрі гостро потребували ресурсу для весняно-польових робіт. І тут підставила плече держава, трансформувавши програму "Доступні кредити 5-7-9%". Завдяки цьому відбулася посівна і селяни зібрали врожай, завершивши минулий рік не так погано, як це прогнозувалося у перші місяці російської агресії. У другому півріччі почалося обережне банківське кредитування - переважно у межах короткострокових гривневих програм", - розповіла Коробкова.

Окрім державних програм, є й декілька інших проєктів з вигідними для бізнесу умовами. Поміж них голова ради НАБУ згадала спільну програму Кредобанку і ЄБРР з розподілом кредитних ризиків, позику за якою може отримати навіть бізнес, що працює на прифронтових територіях. А також програму грантової підтримки малого й середнього підприємництва від державного Ощадбанку, яка фінансується за рахунок уряду ФРН і втілюється Німецькою федеральною компанією (GIZ). Сума доступних кредитів - до 240 тисяч євро (без ПДВ). Скористатися програмою може будь-яка компанія, що зареєстрована в Україні.

"Це - один із сигналів, що не тільки українські держава та банки, а й світові організації намагатимуться підтримувати наш бізнес кредитним ресурсом", - сказала Коробкова.

Кредитні ставки в межах різних програм, за її словами, неабияк різняться. Приміром, агровиробники можуть отримати позики і під 0%, і під більш ніж 30% (беззаставні мікрокредити для підприємців).

"Середній рівень кредитних ставок для мікро-, малого й середнього бізнесу - 24-26%. Але попит та такі програми низький. Усі намагаються скористатися можливостями державної програми "5-7-9%". За час дії воєнного стану були видані майже 20 тисяч пільгових кредитів на 82 млрд грн", - підсумувала Коробкова.

Як повідомлялося, з початку року понад 2 тисячі аграріїв залучили кредити майже на 10 млрд грн, у тому числі понад 4 млрд грн - за програмою "Доступні кредити 5-7-9%". А за програмою державних гарантій у розмірі 80% аграрії залучили більш ніж 17 млн грн.
 

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