Ціни на золото коливаються близько 2-місячного мінімуму на тлі побоювань щодо підвищення ставки

Ціни на золото в понеділок були приглушеними, коливаючись близько двомісячного мінімуму на тлі побоювань щодо високої інфляції в США та яструбиної реакції Федеральної резервної системи, тоді як ціни на інші метали трималися у вузьких діапазонах.

Ціни на метали впали минулого тижня після серії яструбиних сигналів від ФРС. Ціни впали особливо сильно в п'ятницю після того, як дані показали, що індекс витрат на особисте споживання - найважливіший показник інфляції ФРС - залишався підвищеним протягом січня, що дало центральному банку додатковий стимул для збереження підвищення ставок.

Ринки металів загалом також зазнавали різких втрат порівняно з попереднім тижнем з огляду на те, що зростання відсоткових ставок і сильний долар зменшили привабливість нерентабельних активів.

Спотове золото стабільне на рівні 1811,37 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото коливалися близько 1818,00 долара за унцію на 19:08 за східним часом (00:08 за Грінвічем). Обидва інструменти знаходилися на найнижчому рівні з кінця грудня. Спотове золото також було близько до того, щоб опуститися нижче за ключовий рівень підтримки в 1800 доларів, порушення якого може призвести до нових короткострокових втрат.

Долар вагався близько семитижневого максимуму по відношенню до кошика валют, тоді як доходність 10-річних казначейських облігацій тепер перевищувала рівень 4% і була на найвищому рівні з початку листопада.

Більш стійка, ніж очікувалося, інфляція США призвела до того, що ринки металів повністю змінили хід новорічного ралі, оскільки трейдери побоювалися більш високих альтернативних витрат володіння нерентабельними активами. На цьому фоні ціни на метали падали протягом більшої частини 2022 року, оскільки ФРС почала агресивно підвищувати ставки.

Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок були різноспрямованими. Ф'ючерси на платину зросли на 0,5% до 912,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,2% до 20,895 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли після різкого падіння минулого тижня. Побоювання щодо подальшого уповільнення економічного зростання, викликаного посиленням грошово-кредитної політики, значною мірою компенсують ставки на відновлення попиту на мідь у Китаї цього року.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,4% до 3,9725 долара, відновившись із найнижчого рівня з початку січня. Але червоний метал знову торгувався нижче за ключовий рівень у 4 долари.

Змішані економічні дані з Китаю, найбільшого у світі імпортера міді, призвели до того, що ринки скоротили свої ставки на негайне відновлення економіки в країні, навіть незважаючи на те, що раніше цього року він послабив більшість обмежень щодо боротьби з COVID.