Долар знижується з шеститижневого піку, увага на ФРС

Долар знизився в понеділок, але залишився близьким до шеститижневого максимуму п'ятниці, оскільки нещодавній шквал позитивних економічних даних зміцнив очікування ринку щодо посилення грошово-кредитної політики з боку Федеральної резервної системи.

Індекс долара США, який вимірює його до шести інших основних валют, знизився на 0,14% до 103,83, хоча за місяць зріс майже на 1,8%, утримуючи його на шляху до першого місячного зростання з вересня минулого року. У п'ятницю він досяг шеститижневого максимуму 104,67.

Очікується, що ліквідність у понеділок буде низькою, оскільки ринки США закриті у зв'язку із Днем президентів.

Безліч даних із найбільшої економіки світу за останні тижні, що вказують на все ще обмежений ринок праці, жорсткі споживчі ціни, стійкі роздрібні продажі та вищі ціни виробників, підвищили очікування того, що центральний банк США має ще багато зробити для стримування інфляції, і що відсоткові ставки мають бути вищими.

Але тепер, коли ринки очікують, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи нижче 5,3% до липня, аналітики кажуть, що просування долара, можливо, зараз вичерпало себе.

"Долар цього місяця сильно підріс через переоцінку ставок, і питання в тому, як довго це триватиме", - сказав Кріс Тернер, голова глобального відділу ринків в ING.

"Я б сказав, що більша частина того, що ми називаємо "корекційним ралі" долара, вже спостерігається", - додав Тернер.

Яструбові коментарі представників ФРС також підтримали долар США, оскільки вони дали зрозуміти, що відсоткові ставки мають бути вищими, щоб успішно придушити інфляцію.

Так само два політики Європейського центрального банку (ЄЦБ) заявили в п'ятницю, що відсоткові ставки в єврозоні ще можуть трохи зрости, що підштовхнуло ринкові ціни до пікової ставки ЄЦБ.

Наразі євро трохи змінився до рівня 1,0694 долара, трохи вище за шеститижневий мінімум п'ятниці в 1,06125 долара.

"Ми думаємо, що процес дезінфляції в США отримає новий імпульс у другому кварталі, тоді як у Європі інфляція, ймовірно, буде тривкою", - сказав Тернер з ING.

"Ставки в євро, ймовірно, залишаться на вищому рівні, тоді як ми думаємо, що ставки в доларах дещо знизяться", - додав Тернер, що, за його словами, може підтримати євро в першій половині року.

Долар стабільний по відношенню до єни на рівні 134,18. У п'ятницю він досягнув двомісячного максимуму в 135,12 єни.

Австралійський долар зріс на 0,4% до 0,6909 долара напередодні протоколу останнього засідання Резервного банку Австралії з питань політики у вівторок.

Новозеландський долар упав на 0,2% до 0,6231 долара напередодні рішення Резервного банку Нової Зеландії за процентною ставкою у середу.

Очікується, що РБНЗ лише трохи скоротить свою кампанію посилення, збільшивши відсоткову ставку на півпункту до 4,75%.

«При такій високій інфляції... відмова від курсу може означати, що в майбутньому будуть потрібні ще вищі відсоткові ставки», - кажуть аналітики ANZ.

В Азії Китай, як і очікувалося, у лютому шостий місяць поспіль не змінив своїх базових кредитних ставок, при цьому друга за величиною економіка світу демонструє все більше ознак відновлення після спаду, викликаного пандемією.

Офшорний юань востаннє був трохи вищим на рівні 6,8643 за долар, тоді як офшорний юань востаннє купувався на рівні 6,8580 за долар.