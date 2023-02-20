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Золото торгується близько шеститижневого мінімуму на тлі невизначеності щодо підвищення ставки
06:57 20.02.2023 |
Ціни на золото вагаються близько шеститижневого мінімуму в понеділок, практично не рухаючись, оскільки трейдери чекали на нові сигнали про грошово-кредитну політику США від багатьох виступаючих цього тижня, а також протоколів лютневого засідання центрального банку.
Золото демонструвало втрати три тижні поспіль, різко впавши з дев'ятимісячного максимуму, досягнутого раніше цього року, оскільки перегріті показники інфляції та ознаки зміцнення на ринках праці в США показали, що Федеральна резервна система мала достатньо стимулу для продовження підвищення відсоткових ставок у найближчому майбутньому.
Ринки наразі не впевнені в тому, де відсоткові ставки в США досягнуть піку цього року, деякі аналітики вважають, що потенційна остаточна ставка перевищить 6%.
Спот-золото не змінилося близько $1837,89 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи змінилися на рівні 1846,95 за унцію до 19:20 за східним часом (00:20 за Грінвічем). Обидва інструменти зазнавали збитків три тижні поспіль.
Зростання відсоткових ставок підвищує прибутковість казначейських облігацій США, що, своєю чергою, збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами, як-от золото. Жовтий метал різко впав у 2022 році, коли ФРС розпочала агресивне підвищення ставок для стримування інфляції.
Але вперті дані щодо інфляції за січень показали, що центральному банку все ще необхідно підвищувати ставки, про що свідчать нещодавні коментарі представників ФРС. Цього тижня основна увага буде приділена реплікам інших спікерів ФРС, зокрема президента ФРБ Атланти Ральфа Бостіка та президента ФРБ Клівленда Лоретти Местер.
Протокол лютневого засідання ФРС також має бути представлений у середу. Центральний банк значною мірою зберіг свою яструбину риторику під час свого засідання, навіть незважаючи на те, що він підвищив процентні ставки на відносно менші 25 базисних пунктів.
Центром уваги цього тижня також буде індекс цін на особисте споживання за січень. Очікується, що дані, які ФРС вважає за краще використовувати для вимірювання інфляції, у січні залишаться стабільними порівняно з попереднім місяцем, що вказує на стійкий інфляційний тиск.
Ціни на інші дорогоцінні метали у понеділок знизилися. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 917,20 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,5% до 21,598 доларів за унцію.
Серед промислових металів ф'ючерси на мідь впали на 9,4% - до 4,1155 долара за фунт. Але червоний метал продемонстрував сильне зростання минулого тижня на тлі деякого оптимізму щодо потенційного відновлення в Китаї, найбільшому імпортері.
Перебої з постачаннями в Панамі, які могли перекрити постачання міді до країни, також допомогли підтримати ціни.
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