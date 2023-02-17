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АНАЛІТИКА

SEC звинуватила Terraform та До Квона в шахрайстві на мільярди доларів

10:54 17.02.2023 |

Фінанси

 

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на компанію Terraform Labs та її співзасновника До Квона.

Регулятор звинуватив фірму та Квона в шахрайстві на «кілька мільярдів доларів» із залученням алгоритмічного стейблкоїна UST. Токени при цьому Комісія називає «криптовалютними цінними паперами».

Відповідно до заяви, поданої до суду Південного округу Нью-Йорка, з квітня 2018 року до травня 2022 року Terraform Labs просувала активи, які підпадають під регулювання закону про цінні папери. Компанія стверджувала, що токени UST зростуть у ціні:

«Наприклад, вони рекламували UST як «прибутковий» стейблкоїн, який приносить дохідність до 20% через Anchor Protocol».

У скарзі SEC також стверджується, що компанія та особисто До Квон «неодноразово вводили в оману інвесторів» щодо стабільності UST, а також під час просування пов'язаного з ним токена LUNA.

Крім того, згідно з судовими документами, Квон і Terraform Labs працювали з неназваною американською торговою компанією для відновлення прив'язки UST у травні 2021 року. Після того, як фірма придбала певну кількість UST, вона отримала токени LUNA від Terraform, зазначили в SEC.

Екосистема Terra не була децентралізованою, підкреслив регулятор:

«Це було просто шахрайство, підтримуване так званим алгоритмічним стейблкоїном, ціна якого контролювалася відповідачами, а не кодом».

Колапс Terra та його наслідки

У 2022 році екосистема Terra зазнала краху. В травні 2022 року UST втратив прив'язку до долара, і ціна активу та пов'язаних з ним токенів впала майже до нуля.

На тлі цього у США розробили законопроєкт, який передбачає дворічну заборону на випуск алгоритмічних стейблкоїнів на кшталт TerraUSD.

Влада Південної Кореї у вересні видала ордер на арешт До Квона і звернулася до Інтерполу. Правоохоронці стверджували, що засновник Terraform втік до Сербії. Де він знаходиться на момент написання, невідомо.

Сам Квон стверджував, що йому «нема чого приховувати» і він не переховується.

Крах Terra мав колосальні наслідки для всієї індустрії. Окрім значних збитків інвесторів, він призвів до серії банкрутств багатьох компаній у секторі.

SEC звинуватила Terraform та До Квона в шахрайстві на мільярди доларів

 

За даними CryptoCompare, частка алгоритмічних стейблкоїнів у сегменті «стабільних монет» обвалился з 12,4% незадовго до краху Terra до 1,71% після нього.

SEC звинуватила Terraform та До Квона в шахрайстві на мільярди доларів

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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