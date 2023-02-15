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Ціни на золото пригнічені, оскільки ринки зважують змішані показники інфляції
07:58 15.02.2023 |
Ціни на золото в середу мало змінилися, оскільки змішані дані щодо інфляції за січень викликали деяку невизначеність щодо економіки США та курсу грошово-кредитної політики, при цьому долар також продемонстрував стриману реакцію на дані.
Ціни на жовтий метал стабілізувалися поблизу місячного мінімуму після того, як дані показали, що річна споживча інфляція в США знизилася менше, ніж очікувалося, у січні. У місячному вирахуванні інфляція у січні прискорилася порівняно з попереднім місяцем.
Хоча деякі аспекти інфляції індексу споживчих цін були стабільнішими, ніж очікувалося, базова інфляція знизилася у січні, хоча й повільнішими, ніж очікувалося, темпами. Проте, дані показали, що дезінфляція була не настільки поширена, як спочатку передбачалося, а інфляція залишалася дещо високою.
Трейдери тепер стежать за тим, як Федеральна резервна система відреагує на дані з огляду на те, що центральний банк дотримувався значною мірою яструбиної риторики проти інфляції. Але оскільки інфляція залишається непохитною, ФРС, ймовірно, продовжить підвищувати відсоткові ставки найближчим часом.
Спот-золото тримається на рівні 1854,66 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото трохи впали до 1864,75 долара за унцію на 19:20 за східним часом (00:20 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися трохи вище за місячні мінімуми.
Долар продемонстрував стриману реакцію на дані щодо інфляції і трохи знизився по відношенню до кошика валют.
Проте, перспектива підвищення відсоткові ставки не обіцяє нічого доброго золоту та іншим нерентабельним активам, враховуючи, що це збільшує альтернативні витрати інвестування у такі активи.
Але жовтий метал може виграти від збільшення попиту на безпечний прихісток цього року, оскільки зростання відсоткових ставок та відносно висока інфляція збільшують ймовірність економічного спаду цього року. Американські дані про ділову активність вже малюють похмуру картину найбільшої економіки світу.
Перспектива рецесії також підвищила ставки на те, що ФРС може зрештою призупинити підвищення процентних ставок цього року.
Інші дорогоцінні метали також не змінилися у середу. Ф'ючерси на платину залишилися без змін на рівні 935,75 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до 21,848 доларів за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися у середу, але цього тижня помітно зросли, відновившись після тритижневого падіння поспіль.
Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,2% до 4,0795 дол. за фунт після зростання майже на 1% на попередній сесії.
Ціни на червоний метал значною мірою пов'язані з відновленням попиту в Китаї цього року після того, як країна послабила більшість обмежень щодо боротьби з COVID. Але аналітики попередили, що такого зростання імпорту найбільшому у світі споживачеві сировинних товарів ще доведеться побачити.
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