Ціни на золото знижуються через побоювання з приводу індексу споживчих цін, мідь постраждала через невизначеність у Китаї

Ціни на золото впали майже до місячного мінімуму в понеділок, оскільки трейдери чекають нових сигналів по економіці США від основних даних щодо інфляції, які будуть опубліковані цього тижня, тоді як ціни на мідь різко впали на тлі зростаючої невизначеності щодо відновлення економіки Китаю.

За останні два тижні новорічні ралі цін на золото сповільнилися, оскільки ринки переоцінили свої погляди на грошово-кредитну політику США. Федеральна резервна система нещодавно повідомила, що планує продовжувати підвищувати відсоткові ставки, незважаючи на зниження інфляції в останні місяці.

Очікується, що показник інфляції індексу споживчих цін (CPI) у вівторок проллє більше світла на те, де відсоткові ставки можуть потенційно досягти піку. Хоча очікується, що в січні інфляція ще більше знизиться порівняно з попереднім місяцем. Вона, як і раніше, має тенденцію щодо відносно високого рівня.

Спотове золото впало на 0,2% до 1862,42 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1872,85 долара за унцію до 19:10 за східним часом (00:10 за Гринвічем) .

Зростання відсоткових ставок не обіцяє нічого доброго золоту та іншим нерентабельним активам. Сила долара, який виграє від вищих ставок, також робить покупку жовтого металу дорожчою, що позначається на попиті.

Ціни на зливки також були під тиском зростання короткострокової прибутковості казначейських облігацій, оскільки інверсія кривої прибутковості США досягла найглибшого рівня з 1980-х років. Тенденція сигналізує про потенційну рецесію у найбільшій економіці світу цього року.

Цей сценарій може принести користь цінам на золото пізніше у 2023 році, особливо якщо ФРС призупинить підвищення ставок через зростання економічного тиску. На початку року в золоті були активи-притулку, коли долар відступив, а деякі економісти попередили про рецесію, що насувається.

Інші дорогоцінні метали також упали у понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% - до 948,40 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,8% - до 21,095 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися у понеділок після різкого зниження протягом трьох тижнів поспіль через невизначеність щодо відновлення економіки Китаю.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,1% - до 4,0107 долара за фунт.

Ціни на мідь різко впали в п'ятницю після того, як дані показали, що інфляція споживчих цін у Китаї в січні зросла менше, ніж очікувалося, тоді як інфляція індексу цін виробників ще більше послабшала, незважаючи на послаблення обмежень боротьби з COVID.

Слабкі дані показали, що відновлення економіки найбільшого у світі імпортера міді може зайняти більше часу, ніж очікувалося, особливо у зв'язку із зростанням кількості випадків захворювання на COVID-19.