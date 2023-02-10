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Азіатські акції, налякані зростанням прибутковості, зіткнулися з тижневими втратами
08:32 10.02.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю та завершують тиждень зниженням, оскільки зростання прибутковості казначейських облігацій США посилило побоювання з приводу рецесії, що насувається, а більш слабкі, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Китаї також вплинули на настрої в регіоні.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,7% та 0,6% відповідно, оскільки дані показали, що споживча інфляція в січні зросла менше, ніж очікувалося, тоді як інфляція виробників знизилася ще більше.
Слабкі показники вказують на те, що відновлення економіки в країні зайняло більше часу, ніж очікувалося після скасування більшості заходів щодо боротьби з COVID на початку цього року. Слабкість Китаю поширилася на решту регіону, враховуючи роль країни як великого торгового центру.
Два китайські індекси мали втратити 1% цього тижня.
Гонконгський індекс Hang Seng упав на 1,8% і за тиждень торгувався зі зниженням майже на 2%. Chipmaker Semiconductor Manufacturing International Corp була серед найгірших в індексі в п'ятницю, знизившись майже на 4% після того, як попередила про слабкі продажі в 2023 році через спад, що насувається в індустрії мікросхем. Попередження також вдарило по акціях інших великих технологічних компаній.
Азіатські ринки загалом відступили, оскільки сплеск прибутковості короткострокових казначейських облігацій посилив побоювання щодо потенційної рецесії США цього року. Поглиблення інверсії кривої прибутковості - класичний сигнал рецесії - також підірвало ставлення до ринків, орієнтованих на ризик.
Азіатські акції також слабо випереджали індекси Уолл-стріт, які впали відразу через поєднання слабких доходів і побоювань рецесії. Ринки також розділилися з приводу курсу грошово-кредитної політики США після низки яструбиних сигналів від Федерального резерву.
Але більш високі, ніж очікувалося, щотижневі дані щодо заявок на допомогу з безробіття підштовхнули деякі очікування того, що ринок праці США охолоджується після несподіваного зростання в січні.
Тепер основна увага приділяється даними споживчої інфляції в США, які мають бути опубліковані наступного тижня, щоб отримати більше інформації про найбільшу економіку світу.
Японський індекс Nikkei 225 трохи зріс у п'ятницю, оскільки дані показали, що інфляція виробників знизилася у січні трохи більше, ніж очікувалося. Але інфляція, як і раніше, залишалася близькою до 40-річного максимуму, при цьому підвищена споживча інфляція також викликала побоювання з приводу посилення грошово-кредитної політики Банком Японії.
Індійські індекси Nifty 50 і BSE Sensex 30 впали на 0,3% кожен через розпродаж акцій Adani Group. Індексний оператор MSCI заявив, що скоротить ваги чотирьох фірм Adani, включаючи флагманську Adani Enterprises Ltd (NS: ADEL), зі своїх індексів після переоцінки їхнього статусу у вільному обігу.
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