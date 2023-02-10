Золото впало до місячного мінімуму на тлі невизначеності підвищення ставки

Ціни на золото коливалися близько місячного мінімуму в п'ятницю на тлі тиску з боку зростання короткострокової прибутковості та були готові до зниження другого тижня поспіль, оскільки ринки переоцінили свої очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Жовтий метал щосили намагався оговтатися від різких втрат, зафіксованих минулого тижня - найгіршого тижня цього року. Низка яструбиних сигналів від представників ФРС також чинила тиск на жовтий метал, оскільки голова ФРС Джером Пауелл та кілька інших ораторів попередили, що відсоткові ставки, ймовірно, зростатимуть далі.

Але більш високі, ніж очікувалося, дані щодо заявок на допомогу з безробіття, опубліковані цієї ночі, намалювали неоднозначну картину ринку праці, враховуючи, що сильні дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі за січень були тим, що сколихнуло ринки золота минулого тижня.

Спотове золото не змінилося на рівні 1861,76 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,3% до 1872,80 долара за унцію на 19:39 за східним часом (00:39 за Грінвічем). Обидва інструменти мали втратити близько 0,2% цього тижня.

Невизначеність щодо рецесії в США також зростала, оскільки інверсія кривої прибутковості, що поглиблюється, посилала попереджувальні сигнали для економіки. Зростання короткострокової прибутковості також чинило тиск на нерентабельні активи, такі як золото.

Новорічне ралі золота, схоже, видихлося, оскільки інвестори переоцінюють свої очікування подальшого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою. Хоча очікується, що потенційна рецесія в США піде на користь золоту, метал може зіткнутися з більш короткостроковими перешкодами через підвищення відсоткових ставок.

Інші дорогоцінні метали також опинилися під тиском вищих доходностей. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 959,65 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло впали на 0,9% до 21,940 доларів за унцію. Обидва метали також зіткнулися з різким тижневим зниженням.

Серед промислових металів ціни на мідь були встановлені стримано, оскільки побоюванням рецесії, що насувається, протистояв деякий оптимізм з приводу відновлення попиту в Китаї, найбільшому у світі імпортері червоного металу.

Ф'ючерси на високоякісну мідь впали на 0,1% до 4,0635 долара за фунт, і до кінця тижня практично не змінилися.

Цього тижня основну увагу буде приділено даними інфляції в Китаї, щоб оцінити, чи зросли витрати в січні після того, як країна послабила більшість обмежень по боротьбі з COVID. Згідно з даними минулого тижня, відновлення ділової активності у січні було дещо неоднозначним.