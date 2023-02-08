Долар відступає, оскільки Пауелл дотримується звичайного сценарію ФРС

Долар знизився в середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл продемонстрував незначні ознаки яструбиного опору стійкому ринку праці в Сполучених Штатах, що породило надії на те, що відсоткові ставки можуть не зрости занадто довго.

На сесії питань та відповідей перед Вашингтонським економічним клубом у вівторок Пауелл визнав, що відсоткові ставки, можливо, доведеться підняти вище, ніж очікувалося, якщо економічні умови залишаться сильними, але повторив, що, на його думку, триває процес дезінфляції.

Долар США щосили намагався відновити свої втрати на азіатських торгах у середу після падіння на попередній сесії під час виступу Пауелла.

Фунт стерлінгів зріс на 0,02% до 1,20525 долара, відскочивши від одномісячного мінімуму вівторка до 1,19615 долара.

Так само євро наразі перебуває трохи вище за рівень 1,0730 долара після падіння до 1,06695 долара на попередній сесії, найнижчого рівня з 9 січня.

Пауелл "не обов'язково говорив щось відчутно нове... Я думаю, ми вже звикли до думки, що ФРС тепер, безумовно, залежить від даних", - сказав Кріс Вестон, голова дослідницького відділу Pepperstone.

«Ринки та центральний банк зараз перебувають у положенні, коли вони просто спостерігають за даними, тому на даний момент ми менш чутливі до чиновників ФРС і набагато чутливіші до даних».

Стосовно кошика валют індекс долара США стабілізувався на рівні 103,31 після зниження на 0,3% на попередній сесії.

Долар США продемонстрував короткочасне ралі після опублікованого у п'ятницю звіту про зайнятість, який показав, що минулого місяця кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі збільшилася на 517 тисяч осіб.

Це призвело до того, що у вівторок індекс долара США досяг місячного максимуму 103,96, оскільки інвестори підвищили свої очікування щодо того, наскільки ще ФРС потрібно буде продовжувати підвищувати процентні ставки. Ціноутворення ф'ючерсів показало, що ринки очікують, що ставка за фондами ФРС досягне піку трохи вище за 5,1% до червня.

Єна перебуває на рівні 131,21 за долар після зростання на 1,2% на попередній сесії.

Дані у вівторок показали, що реальна заробітна плата в Японії зросла вперше за дев'ять місяців завдяки солідним тимчасовим бонусам, що дає проблиск надії інвесторам, котрі уважно стежать за тенденціями заробітної плати в країні.

Суттєве зростання заробітної плати на весняних переговорах розглядається Банком Японії (BOJ) як необхідна умова для скорочення потужних монетарних стимулів.

Окремо прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у середу, що новий глава Банку Японії повинен мати сильні комунікативні навички і здатність тісно координувати свої дії з глобальними центральними банками.

Новозеландський долар упав на 0,02% до 0,6324 долара, а австралійський долар зріс на 0,06% до 0,6964 долара після зростання більш ніж на 1% у вівторок.

Резервний банк Австралії у вівторок підвищив відсоткову ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але повторив, що буде потрібно подальше підвищення, що вказує на більш яструбиний ухил політики, ніж багато хто очікував.

"Більшість учасників ринку були захоплені зненацька яструбиним ухилом", - сказала Керол Конг, валютний стратег з Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY). Тепер вона очікує ще двох підвищень на 25 базисних пунктів у березні та квітні, внаслідок чого відсоткова ставка досягне піку у 3,85%.