Золото не рухається після найгіршого тижня за 7 місяців, очікується промова Пауелла

Ціни на золото в понеділок були приглушені після того, як зафіксували гірший тиждень за сім місяців, і зараз основна увага приділяється обговоренню з головою Федеральної резервної системи Джеромом Пауеллом після того, як сильніші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США посилили побоювання з приводу подальшого посилення грошово-кредитної політики.

Ціни на золото впали на 2,5% у п'ятницю і втратили більше 3% минулого тижня після того, як дані щодо ринку праці показали, що рівень зайнятості в США в січні залишився набагато вищим, ніж очікувалося. Дані викликали побоювання, що ФРС має достатньо економічних резервів, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки, і призвели до відновлення долара та прибутковості казначейських облігацій.

Це позначилося на цінах більшості металів, включно із золотом, яке сильно піднялося до п'ятничних даних, наразі зазнало великих втрат. Жовтий метал впав нижче за рівень ключової підтримку в 1900 доларів вперше майже за місяць.

Золото спот залишається на рівні 1864,93 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото із закінченням терміну дії у квітні впали на 0,2% до 1876,40 долара за унцію до 18:50 за східним часом (23:50 за Грінвічем).

Ринки тепер чекають на нові економічні сигнали від обговорення з головою Джеромом Пауеллом в Економічному клубі Вашингтона, округ Колумбія, у вівторок. Ми уважно стежитимемо за будь-якими коментарями за останніми даними з праці та динаміки інфляції.

Минулого тижня ФРС підвищила відсоткові ставки, як і очікувалося, і дала зрозуміти, що продовжить робити це найближчим часом. Це викликало зростання ставок на те, що центральний банк може відмовитися від своєї яструбиної позиції до кінця року.

Але ці ставки були швидко скасовані сильними даними щодо ринку праці в п'ятницю, які також спричинили побоювання, що інфляція в США може залишатися високою довше, ніж очікувалося.

Ціни на інші дорогоцінні метали також знизилися у п'ятницю і у понеділок торгувалися у змішаному діапазоні. Ф'ючерси на платину зросли на 0,2% після падіння нижче 1000 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на срібло продовжили падіння, впавши на 0,4% до 22,340 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли після втрати майже 4% минулого тижня, оскільки ринки зіставили потенційне відновлення попиту в Китаї з посиленням побоювань глобальної рецесії. Очікується, що зростання відсоткових ставок та висока інфляція серйозно вплинуть на світову економіку цього року.

Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,4% до $4,0475 за фунт.

Цього тижня основна увага буде приділена економічним сигналам з боку великого імпортера міді Китаю, а також цивільним заворушенням у Перу, експортеру міді №2 у світі.