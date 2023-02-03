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Золото зазнає різких втрат, оскільки долар відновлюється напередодні оцінок числа робочих місць у несільськогосподарському секторі
08:14 03.02.2023 |
Ціни на золото зросли в п'ятницю після різкого відкату від дев'ятимісячних максимумів на попередній сесії, оскільки долар відновився в очікуванні ключових даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі, тоді як інші економічні показники показали деяку силу на ринку праці.
У той час, як Федеральна резервна система нещодавно зазначила, що інфляція знижується, ринки побоювалися, що стійкість на ринку праці може довше утримувати ціновий тиск на вищому рівні. Заявки на допомогу по безробіттю несподівано впали минулого тижня, тоді як інші дані показали зростання продажів автомобілів у США в січні.
Долар відскочив від дев'ятимісячного мінімуму з огляду на те, що відносно висока інфляція може змусити ФРС підвищити процентні ставки цього року - негативний сценарій для ринків золота та металів.
Спотове золото зросло на 0,2% до 1915,37 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото впали на 0,1% до 1929,50 долара за унцію до 19:16 за східним часом (00:16 за Грінвічем) . Обидва інструменти впали майже на 2% у четвер після зростання до дев'ятимісячного максимуму на початку сесії і мали втратити 0,6% цього тижня.
На останніх сесіях жовтий метал демонстрував дикі коливання і мав перервати шеститижневу смугу зростання, оскільки інвестори переоцінили свої очікування щодо грошово-кредитної політики США.
Вищі, ніж очікувалося, дані щодо заявок на допомогу з безробіття у поєднанні з побоюваннями щодо потенційно сильних даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі, що будуть оприлюднені сьогодні, змусили інвесторів переглянути свої ставки на те, що інфляція сповільниться швидшими, ніж очікувалося, темпами.
Це призвело до різкого відновлення долара щодо кошика валют у четвер. Долар США також підтримала слабкість євро та британського фунта після того, як їхні відповідні центральні банки натякнули на потенційне завершення циклів підвищення ставок.
Ціни на інші дорогоцінні метали також знизилися цього тижня і в п'ятницю пригальмували. Ф'ючерси на платину стабілізувалися на рівні $1032,15 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на рівні $23,615 за унцію.
Що стосується промислових металів, то ціни на мідь у п'ятницю стабілізувалися, але були налаштовані на різкі тижневі втрати на тлі зростання побоювань щодо глобальної рецесії цього року.
Ф'ючерси на високоякісну мідь зросли на 0,3% до 4,0968 долара за фунт, але цього тижня знизилися майже на 3%, оскільки ринки побоювалися, що підвищення процентних ставок перешкоджатиме глобальному економічному зростанню.
Змішані економічні дані з Китаю також посилили невизначеність щодо термінів відновлення економіки найбільшого імпортера міді у світі.
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