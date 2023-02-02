Мінфін має намір довести три бенчмарк-ОВДП від НБУ до 20 млрд грн кожен і пропонувати нові, зокрема з «вторинки» - Буца

Міністерство фінансів України має намір розміщувати випуски бенчмарк-ОВДП, якими Національний банк дозволяє банкам формувати до половини обов'язкових резервів, до обсягу 20 млрд грн кожен і для цього обмежуватиме їх пропозицію на первинному аукціоні, повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца.

"У нас є зараз два бенчмарки, які Нацбанк опублікував 31 січня вранці. Кожен із цих двох бенчмарків ми маємо намір зробити до 20 млрд грн... І будемо після цього комунікувати з Нацбанком за новим (бенчмарком). Ми все-таки сподіваємося, що активні бенчмарки, які були до грудня-2024, також будуть включені до цього переліку", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у кулуарах бізнес-форуму зі швидкого відновлення України в Люксембургу, організованому Українсько-люксембурзьким діловим клубом.

Наразі Мінфін і Нацбанк мають різні переліки бенчмарк-ОВДП. Мінфін, який веде свій уже кілька років, має 12 випусків - від травня 2023 року до травня 2027 року, зокрема три із погашенням у 2023 році, п'ять - у 2024 році, два - у 2025 році (лютий і травень) та по одному у 2026 та 2027 роках (у травні). У Нацбанку поки що лише три: з погашенням у серпні та грудні 2024 року та у травні 2025 року.

На перших двох первинних аукціонах цього року Мінфін довів випуск бенчмарк-паперів із погашенням у серпні-2024 до 20 млрд грн (тут і далі за номіналом), тоді як бенчмарк-ОВДП грудень-2024 та травень-2025 на наступних аукціонах поки що були розміщені на 6,17 млрд грн та 17,73 млрд грн. Зокрема на останньому аукціоні цього вівторка Мінфін пропонував лише травень-2025 обсягом до 10 млрд грн і повністю розмістив його при попиті 25,3 млрд грн.

Буца пояснив, що наступного тижня Мінфін має намір знову запропонувати випуск травень-2025 із обмеженням обсягу, щоб довести його до 20 млрд грн.

"Щойно він дійде до 20 млрд, ми припинимо його розміщувати і поставимо грудень-2024, що вже розміщувався, і його теж розмістимо до 20 млрд", - сказав урядовий уповноважений.

Він наголосив, що на сайті Мінфіну вже опубліковано відповідний план на місяць (лютий). "Щоб не було на ринку нерозуміння, ми зробили план на весь місяць, якого ми збираємось дотримуватись", - пояснив Буца.

Згідно з опублікованим планом 7 лютого буде виставлено на продаж облігації травень-2025 із обмеженням, 14 та 21 лютого - грудень-2024 з обмеженням, тоді як на останньому аукціоні місяця 28 лютого пропозиція бенчмарк-ОВДП, визнаних Нацбанком, поки що відсутня.

Буца наголосив, що Мінфін пропонуватиме НБУ включити до його бенчмарк-ОВДП, якими можна формувати до 50% обов'язкових резервів, інші бенчмарки зі списку Мінфіну.

"Нам важливо, щоб це були не лише нові інструменти, тому що нові інструменти, швидше за все, будуть малоліквідні на вторинному ринку через те, що банки їх триматимуть", - пояснив урядовий уповноважений з питань управління держборгу.

На його думку, у разі можливості частково формувати обов'язкові резерви "старими" бенчмарками, як це допускає Меморандум із МВФ (із погашенням не раніше 2024 року та обсягом до 20% від обов'язкових резервів - ІФ), з'явиться попит на вторинному ринку, при цьому суттєвого зниження попиту на первинному ринку не відбудеться.

"Якщо буде попит на вторинному ринку, ми побачимо ціноутворення - те, чого нам не вистачає сильно. Зараз воно дуже широке: ми не бачимо температуру, ми не бачимо ринок. (Якщо НБУ погодиться - ІФ-У) тоді буде сильний попит на кілька інструментів, на кілька точок на ринку, тоді ми вже побачимо ціноутворення і зможемо на нього орієнтуватися, як на ринкове", - наголосив Буца.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд грн на період до 10 лютого.

Потім 26 січня Нацбанк оголосив про ще одне таке підвищення нормативів обов'язкових резервів на 5 процентних пунктів (п.п.) з 11 лютого. За оцінками НБУ, це має збільшити потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.

Бенчмарк-ОВДП серпень-2024 на останньому аукціоні було розміщено під середньозважену прибутковість 19,24% річних, грудень-2024 - 19,6% та травень-2025 - 19,71% річних.

