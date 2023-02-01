Мінфін зміг розмістити гривневі облігації на 10,6 мільярда попри підвищення вимог до резервів банків

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 31 січня, змогло залучити до держбюджету лише 10,61 мільярда гривень. Це менше, ніж минулого тижня, попри збільшення випусків бенчмарк-ОВДП, за рахунок яких банки можуть формувати резерви.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 228,95 мільйона гривень, ставка за ними знизилася до 15% річних порівняно із 16% тиждень тому.

Крім того Мінфін розмістив річні облігації на 2,1 мільярда гривень під 18,5%.

Ще 151,32 мільйона гривень надійшло від продажу дворічних облігацій під 19,5% річних.

Крім того, 10,38 мільярда гривень вдалося залучити від розміщення ОВДП з терміном погашення через 2,3 року під 19,71% річних. Ці облігації з погашенням 21 травня 2025 року (ISIN UA4000227102) Нацбанк сьогодні включив до переліку так званих бенчмарк-ОВДП.

Водночас Мінфін відхилив всі заявки на придбання номінованих у євро чотиримісячних ОВДП під 3% річних.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті на 5 в.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.

В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви у розмірі 72 млрд грн на період до 10 лютого.

До цього Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП - з ISIN UA4000227045 та погашенням 7 серпня 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн. 31 січня НБЦ включив до переліку бенчмарк-ОВДП ще два випуски цінних паперів.

Водночас Національний банк додатково підвищив вимоги до обов'язкових резервів банків. Зокрема, з 11 лютого на 5 відсоткових пунктів збільшаться нормативи формування банками обов'язкових резервів за коштами на вимогу та коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб. Так, з 5% до 10% підвищаться нормативи резервування за такими коштами у національній валюті та з 15% до 20% - в іноземній валюті.

Як зазначив НБУ, це має збільшити резерви ще приблизно на 73 млрд грн, тобто довести потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП до приблизно 108,5 млрд грн.

На останніх аукціонах, що відбулися 24 січня, Мінфін розмістив зазначені вище облігації з погашенням у грудні 2024 року та травні 2025 року, підвищивши ставки за ними відповідно до 19,6% та 19,75% річних. Банки в надії на включення їх Нацбанком до бенчмарку-ОВДП придбали цих паперів відповідно на 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн.