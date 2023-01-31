Центральні банки торік купили рекордний об'єм золота з 1967 року, - WGC

Всесвітня рада із золота (WGC) заявила у вівторок, що центральні банки додали у свої запаси колосальні 1136 тонн золота на суму близько 70 мільярдів доларів у 2022 році, що набагато більше, ніж за будь-який рік із 1967 року.

Дані наголошують на зміні ставлення до золота з 1990-х і 2000-х років, коли центральні банки, особливо в Західній Європі, що володіють великою кількістю злитків, продавали сотні тонн золота на рік.

Після фінансової кризи 2008-2009 років європейські банки припинили продажі, і все більше країн з економікою, що розвивається, таких як Росія, Туреччина та Індія, почали купувати.

Центральним банкам подобається золото, бо очікується, що воно збереже свою вартість у неспокійні часи і, на відміну від валюти та облігацій, не залежить від будь-якого емітента чи уряду.

Золото також дозволяє центральним банкам диверсифікувати активи, відмовившись від таких активів, як казначейські облігації США та долар.

"Це продовження тенденції", - сказав аналітик Всесвітньої ради із золота Кришан Гопол.

«Ви можете бачити, як ці фактори вплинули на те, що сталося минулого року. На геополітичному фронті та на макроекономічному фронті було багато невизначеності та волатильності», - сказав він.

Покупки скоротилися під час пандемії коронавірусу, але прискорилися у другій половині 2022 року, коли центральні банки закупили 862 тонни з липня по грудень, за даними WGC.

Банки, включаючи банки Туреччини, Китаю, Єгипту та Катару, заявили, що купували золото минулого року. Але про дві третини золота, купленого центральними банками минулого року, не повідомлялося публічно, повідомляє WGC.

Банки, які регулярно не публікують інформацію про зміни у своїх золотих запасах, включають банки Китаю та Росії.

«Покупки центральними банками (2023 року) навряд чи відповідатимуть рівням 2022 року», - йдеться у повідомленні WGC.

«Менші загальні резерви можуть обмежувати можливості поповнення існуючих асигнувань. Але затримка у звітністі деяких центральних банків означає, що нам необхідно застосовувати високий рівень невизначеності до наших очікувань, переважно у бік зростання».

Закупівлі центрального банку збільшили загальний світовий попит на золото минулого року до 4741 тонни, що на 18% більше, ніж у 2021 році, і є найвищим показником за рік з 2011 року.