Долар зміцнюється до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, дешевшає в парі з єною.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, ієна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,11%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Пара євро/долар за даними на 8:20 EET торгувалася на рівні $1,0871 порівняно з $1,0892 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта опустився до $1,2380 у порівнянні з $1,2410 напередодні.

Опубліковані у четвер статдані показали, що американська економіка залишається стійкою, незважаючи на суттєве посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС).

Згідно з попередніми даними міністерства торгівлі США, ВВП країни у четвертому кварталі збільшився на 2,9% у перерахунку на річні темпи після підйому на 3,2% у попередньому кварталі. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав ослаблення економічного зростання до 2,6%.

"Звіт Мінторгу дозволяє припустити, що економіка США залишається відносно сильною, незважаючи на агресивні заходи Федрезерва, який намагається уповільнити інфляцію", - зазначає головний інвестиційний директор BMO Family Office Керол Шлейф, слова якої наводить Market Watch.

Менш істотне, ніж очікувалося, уповільнення темпів зростання ВВП США минулого кварталу дещо послабило оптимізм інвесторів, які розраховували, що сигнали погіршення ситуації в економіці США підштовхнуть Федеральну резервну систему (ФРС) до подальшого уповільнення темпів підвищення базової процентної ставки.

Перше цього року засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC) відбудеться наступного тижня. У грудні американський ЦБ підняв ставку на 50 базисних пунктів після її збільшення на 75 б.п. за підсумками чотирьох попередніх засідань.

У п'ятницю ринок стежитиме за доповіддю Мінторгу США про доходи і витрати американців за грудень, які включають дані про динаміку споживчих цін.

Згідно з консенсусом-прогнозом експертів, який наводить Trading Economics, індекс споживчих цін PCE Core, який не враховує вартість продуктів харчування та енергоресурсів, збільшився у грудні на 0,3% після підвищення на 0,2% місяцем раніше.

Вартість долара в парі з єною опустилася в ході торгів до 129,91 єни проти 130,22 єни за підсумками попередніх торгів.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) рекомендував Банку Японії розглянути можливість здійснення заходів для збільшення гнучкості прибутковості довгострокових держпаперів, зазначивши, що зростання інфляційних ризиків у країні потребує створення додаткового простору для маневру у грошово-кредитній політиці.

Зокрема, японський ЦБ міг би підвищити цільову прибутковість 10-річних держоблігацій, розширити коридор коливань відсоткових ставок цих паперів, а також повернутися до кількісної мети у програмі викупу бондів та переключитися на придбання більш "коротких" паперів, йдеться у доповіді МВФ, опублікованій у Четвер.