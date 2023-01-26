НБУ незабаром розширить бенчмарк-ОВДП, їхній обсяг у резервах може сягнути 110 млрд грн

Національний банк України вважає ефективним механізм часткового формування обов'язкових резервів бенчмарк-облігаціями внутрішньої держпозики (ОВДП) та найближчим часом розширить перелік таких випусків, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"Питання розширення переліку бенчмарків наразі обговорюється, і незабаром відповідні рішення будуть оголошені. Ми рухаємося чітко в контексті та відповідно до тих домовленостей, які були досягнуті під час укладання Меморандуму з МВФ", - сказав він на брифінгу в Києві в четвер.

За словами Пишного, цей механізм дозволив суттєво пожвавити попит "і, по суті, із січня відновити функціонування первинного боргового ринку".

"Заявлений попит суттєво перевищував ті пропозиції, які були в результаті задоволені, що свідчить, що цей механізм має суттєвий потенціал", - наголосив голова Нацбанку.

Заступник голови НБУ Юрій Гелетій додав, що у цій дискусії бере активну участь Міністерство фінансів.

"Для нас важливо забезпечити, щоб активний внутрішній борговий ринок жив і за межами цього механізму, коли використовуються бенчмарк-ОВДП для покриття обов'язкових резервів...", - зазначив заступник голови регулятора.

Він уточнив, що із черговим підвищенням нормативів обов'язкових резервів на 5 процентних пунктів (п.п.) з 11 лютого потенційний обсяг формування обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП сягне близько 110 млрд грн.

"Зацікавленість Нацбанку в ефективній реалізації цих домовленостей взаємодії з урядом щодо відновлення функціонування боргового ринку має на меті досягти чіткого стратегічного завдання - уникнути емісійного фінансування бюджетного дефіциту 2023 року та максимально задіяти потенціал внутрішнього ринку", - наголосив Пишний.

Він також привітав підвищення прибутковості Мінфіном, висловивши сподівання на її продовження.

"Динаміка прибутковості, яку демонструє відновлений борговий ринок, додаємо нам певного оптимізму. Вважаємо, що, рухаючись цією траєкторією, зможемо сформувати попит не лише з боку банків, а й інших учасників ринку... Розраховуємо, що відповідна вартість гривневих ресурсів і надалі збільшуватиметься" , - сказав голова Нацбанку, додавши, що бачить розуміння з боку колег із Мінфіну.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. - відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. У результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд грн - до 144,1 млрд грн, що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд грн на період до 10 лютого.

За цей час Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП - з ISIN UA4000227045 та погашенням 7 серпня 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн.

На останніх аукціонах, що відбулися 24 січня, Мінфін розмістив облігації із погашенням у грудні 2014 року та травні 2025 року, підвищивши ставки за ними відповідно до 19,6% та 19,75% річних. Банки в надії на їх включення до бенчмарк-ОВДП придбали цих паперів відповідно на 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн.